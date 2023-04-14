聯名比潮比人氣 美妝攜手日本Hello Kitty、台灣奧樂雞
美妝聯名玩不停，而聯名對象更要比潮、比人氣與比買氣，MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾宣布聯名日本Hello Kitty三麗鷗家族，推出七件組，一次買就能全部搜集。NARUKO則是聯名台灣的奧樂雞，打造「油肌燒臘店」，在不同通路滿額就送周邊贈品。
MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾攜手三麗鷗家族，包括Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、山姆企鵝、酷洛米和大眼蛙等角色都一起出現，推出七件組，是粉絲必買的組合。該款魔法卸妝巾適合卸妝使用，讓肌膚能夠保持清潔。
NARUKO則跟奧樂雞攜手，推出一系列可愛環保餐具及美食桌邊必備小物，包括環保餐具組、大容量便當盒、分隔便當袋、吸水杯墊、餐墊，以及露營不怕燙手的碗組與小盤子，即日起在NARUKO不同通路，滿額就免費送或是可以加價購，如在官網購買NAURKO系列產品，滿1,500元送不用排隊包便當。
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