聯名比潮比人氣 美妝攜手日本Hello Kitty、台灣奧樂雞

美妝聯名玩不停，而聯名對象更要比潮、比人氣與比買氣，MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾宣布聯名日本Hello Kitty三麗鷗家族，推出七件組，一次買就能全部搜集。NARUKO則是聯名台灣的奧樂雞，打造「油肌燒臘店」，在不同通路滿額就送周邊贈品。

MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾攜手三麗鷗家族，包括Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、山姆企鵝、酷洛米和大眼蛙等角色都一起出現，推出七件組，是粉絲必買的組合。該款魔法卸妝巾適合卸妝使用，讓肌膚能夠保持清潔。