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蝦皮購物「4.18號會員日」白金蝦享蝦幣10%回饋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「4.18號會員日」25家會員特選品牌祭限量優惠，白金蝦再享蝦幣10%回饋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18號會員日」25家會員特選品牌祭限量優惠，白金蝦再享蝦幣10%回饋。圖／蝦皮購物提供

隨著政府全民普發6,000元逐步領取入帳，蝦皮購物瞄準普發商機，首推「4.18號會員日」鎖定全站各等級會員狂撒回饋，集結高達25家會員特選品牌提供限定優惠，即日起領取全站95折優惠券，4月18日當天消費滿3,000元用券最高可享6,000元折扣，白金蝦會員更加碼最高10%蝦幣回饋。適逢母親節即將到來，蝦皮購物攜手法國特福、雪花秀等品牌旗艦店祭出最低5折起優惠；另外還有「T-shirt節」即日起至4月14日熱賣商品天天優惠下殺2折起。

蝦皮購物本月精選25家會員特選品牌推出破盤優惠，更根據白金、金蝦等級會員釋出專屬商品優惠回饋，「寶拉珍選水楊酸淨透美膚組」原價1,550元、專屬等級會員限時優惠價999元，再贈質感聯名托特包；「小獅王辛巴智能高效蒸汽烘乾消毒鍋」原價5,600元、會員專屬限時優惠價3,799元。

「4.18號會員日」全站逾百件商品祭出最低25折起優惠，4月18日當天消費滿額還有機會把普發現金再放大。「AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華30ml（2入）」原價2,000元、限時優惠價1,000元；「德國百靈Genius10000 3D智慧追蹤電動牙刷」限時優惠價5,290元；「輝葉COZY FIT律動奇機2.0」領券限時優惠價16,800元。白金蝦、金蝦會員再享專屬商品優惠、8折優惠券及最高10%蝦幣回饋等好禮。

一年一度的母親節即將到來，蝦皮購物瞄準早鳥送禮商機，4月18日當天同步推出最低5折起的優惠預購專區，囊括時尚穿搭、潮流新機、餐廳美食等多樣主題送禮。「未來實驗室8D Plus極手感按摩墊」限時優惠價2,699元；「飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋」限時下殺近8折優惠價12,900元；「慕之孕孕期好神組」限時優惠價2,800元；小黑瓶「蘭蔻超未來肌因賦活露 50ml」限時優惠價4,380元。

此外，因應換季添衣需求，蝦皮購物年度服裝盛事開打，重磅祭出天天下殺2折的「T-Shirt節」，即日起至4月14日每天凌晨0點、中午12點豪灑限定優惠券，消費滿599元折60元、滿999元折100元；4月13日品牌T恤最低3折起，領券最高再享78折，「Levis果漾寬鬆版短袖素T」限時優惠價745元，「Gap厚磅密織水洗棉系列Logo翻領長版T恤」限時優惠價498元；4月14日倒數瘋搶1折券，2件短T再下殺199元起，「Levis經典Logo滾邊短袖T恤」限時優惠價745元，「Gap厚磅密織親膚系列Logo純棉短袖T恤」限時優惠價719元。

蝦皮購物「4.18號會員日」，4月18日母親節預購專區「飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋」限時優惠價12,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18號會員日」，4月18日母親節預購專區「飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋」限時優惠價12,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「T-Shirt節」，4月14日「Gap男女同款厚磅密織親膚系列Logo純棉短袖T恤」限時優惠價719元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「T-Shirt節」，4月14日「Gap男女同款厚磅密織親膚系列Logo純棉短袖T恤」限時優惠價719元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18號會員日」，4月18日母親節預購專區「雪花秀緊膚晶萃入門組」限時優惠價2,200元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.18號會員日」，4月18日母親節預購專區「雪花秀緊膚晶萃入門組」限時優惠價2,200元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 品牌 母親節

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