限時3天！全家便利商店「Let’s Café單品美式咖啡」買1送1 「匠土司」也有優惠
超商周末限定好康又來了！全家便利商店4月14日至4月16日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café單品美式咖啡（中杯，冰熱不限）買一送一優惠。
全家便利商店的明星商品「匠土司」也在近期推出家庭號系列商品折扣優惠，擁有Clean Label潔淨標章認證的「匠土司」，嚴選原物料及日本技術指導，體現真實食材的健康與美味，其中新纖麥土司更榮獲2023年Monde Selection（世界食品品質評鑑大賞）金獎，因此推出全家便利商店會員限時3天優惠，4月14日至4月16日、4月21日至4月23日購買「匠土司」家庭號任一件即享85折。此外，想要享受土司搭配飲品優惠的民眾，即日起至5月2日購買任一款「匠土司」家庭號系列商品搭配桂格920ml指定飲品可享99元優惠價。
即日起至5月2日全家便利商店會員App「隨買跨店取」加碼推出多款500元組合包，最低62折起，包含運動應援組合包、口香糖組合包、派對零食組合包、FMC堅果&果乾組合包、調理組合包等。活動期間於全家便利商店App「隨買跨店取」單筆消費滿500元，即可獲得一張抽獎券，有機會抽中價值18,600元的日月潭涵碧樓酒店住宿，買越多中獎機會越大。
4月17日起口罩再鬆綁，搭乘大眾交通工具不再強制戴口罩，女神必須恢復最美光采。全家便利商店App「全+1商城」與電商平台「全家行動購」各推出美麗優惠，「全+1商城」熱銷品「雅詩蘭黛絕對慾望柔霧唇膏#333」，暖楓色調襯托膚色，現在只要299元，數量有限售完為止；電商平台「全家行動購」推出獨家Solone彩妝組合，共有4組獨家規格，包含色頰彩盤組、眼影刷具組、舒芙蕾海綿組、刷具組，數量有限售完為止。
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