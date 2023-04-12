家樂福「家速配」周年慶推9大優惠 滿199元免運送到家

看準民眾對快物流的強烈需求，家樂福從去年4月起推出「家速配」服務，主打高效率1小時內到貨，攜手國內兩大外送服務物流平台將各式生鮮雜貨用品快速送到消費者手上，其中更有142間分店支援24小時到貨的服務，滿足不同生活型態消費者的需求。

目前家樂福家速配合作分店已拓展到全台66間量販店、245間超市，其中，全台超過300間家速配門市已經使用「Uber Direct優物流」配送，顧客在家速配線上平台完成點購之後，即可收到Uber Direct優物流系統傳回的簡訊，提供商品預計抵達時間，顧客也可以在地圖上追蹤商品配送即時路徑和預估抵達時間，運送途中也會即時以訊息更新配送狀態，確保消費者不漏接商品，而專責優物流系統客服即時協助家速配門市，提高訂單準備到配送營運流程的順暢。