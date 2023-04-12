職棒帶客大葉高島屋推「龍迷」專屬美食購物停車優惠

天母大葉高島屋與味全龍合作邁入第三年，大葉高島屋指出，自球季開打，適逢周末假日館內停車場連續三天開賽前不到3小時即客滿，不少球迷朋友幾乎是全家出動，提前來吃飯購物再去看球賽。今年球季期間，只要憑味全龍於天母棒球場球賽當日門票，即可享大葉高島屋館內美食與停車優惠。

大葉高島屋即日起至11月中旬球季期間推出，於天母棒球場舉辦球賽當日出示味全龍賽事門票(含紙本票與QR CODE)可享館內108抹茶茶廊、廣田洋菓子、朱記、GINO PASCO、OEC蛤蜊麵、皇品珍、QQ嫩仙草、皇廚一品牛排等美食街小吃，NIKE、PUMA、K-SWISS、le coq sportif、adidas、SKECHERS等正價運動用品，以及DOZO Beauty複合美妝與服飾鞋包寢具等合計超過33家專櫃9折起優惠，平日周一至周四2小時、周五假日例假日1小時免費停車折抵優惠，合作商家陸續增加中。

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