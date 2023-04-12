快訊

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

巨獸蹂躪後的歐洲：回望20世紀被戰爭摧殘的歷史思辨之旅

時間地點確認！東京中目黑人氣咖啡ONIBUS 月底開台灣1號店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職棒帶客大葉高島屋推「龍迷」專屬美食購物停車優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大葉高島屋推出憑味全龍天母棒球場球賽當日門票，可享館內指定美食、品牌9折起優惠。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋推出憑味全龍天母棒球場球賽當日門票，可享館內指定美食、品牌9折起優惠。圖／大葉高島屋提供

天母大葉高島屋與味全龍合作邁入第三年，大葉高島屋指出，自球季開打，適逢周末假日館內停車場連續三天開賽前不到3小時即客滿，不少球迷朋友幾乎是全家出動，提前來吃飯購物再去看球賽。今年球季期間，只要憑味全龍於天母棒球場球賽當日門票，即可享大葉高島屋館內美食與停車優惠。

大葉高島屋即日起至11月中旬球季期間推出，於天母棒球場舉辦球賽當日出示味全龍賽事門票(含紙本票與QR CODE)可享館內108抹茶茶廊、廣田洋菓子、朱記、GINO PASCO、OEC蛤蜊麵、皇品珍、QQ嫩仙草、皇廚一品牛排等美食街小吃，NIKE、PUMA、K-SWISS、le coq sportif、adidas、SKECHERS等正價運動用品，以及DOZO Beauty複合美妝與服飾鞋包寢具等合計超過33家專櫃9折起優惠，平日周一至周四2小時、周五假日例假日1小時免費停車折抵優惠，合作商家陸續增加中。

若想獲得更多大葉高島屋免費停車時數，大葉高島屋建議加入官方LINE好友領取每周平日免費3小時優惠券、下載官方APP天天享免費停車1小時，或是當日消費滿300元享2小時、滿900元享3小時，且優惠可共享，每台車當日免費時數上限可達5小時。

首次下載大葉高島屋APP綁定會員贈30點、首購加贈30點，單筆消費滿百元即可得1點，每滿60點可抵用15元。4月17日前點數可兌換「次綠康乾洗手液」，累積滿千元可抽價值17,600元「蘭陽烏石港海景酒店」家庭房住宿券，或「宜蘭傳藝園區」雙人套票，並聯合中國信託、花旗、彰銀、陽信、合庫、匯豐等6家銀行刷卡滿5千元起送百元禮券。

大葉高島屋 天母 美食

延伸閱讀

美食、藝術又多元… 美國Z世代湧入大城市 其他人都在逃

北京高端食品展 吃遍20國美食

台灣哪裡吸引南韓遊客？網指3點「像去東南亞觀光」 1美食李多慧抵台就光顧

棒球／文化游擊大物重返投手丘 楊祥禾：二刀流是秘密武器

相關新聞

獨／時間地點確認！中目黑人氣咖啡ONIBUS月底落腳大直

來自日本東京中目黑區的「ONIBUS COFFEE」，即將在台灣開設「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店...

職棒帶客大葉高島屋推「龍迷」專屬美食購物停車優惠

天母大葉高島屋與味全龍合作邁入第三年，大葉高島屋指出，自球季開打，適逢周末假日館內停車場連續三天開賽前不到3小時即客滿，...

深度導覽 體驗金門大官生活

聯合報系有行旅企畫的「超乎想像—掀開面紗後的金門」旅程，邀在地文化作家陳成基深度導覽，到皇帝御賜里名的進士村「瓊林聚落」...

套餐省219元、免費升級炸醬麵 王品「日韓3品牌」上新菜

隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊、賞櫻。王品旗下的「藝奇 和牛岩板燒日本料理」推出限定「櫻の祭」主題套餐，限時享現省21...

ARMY哭哭！麥當勞「BT21餐具組」明上市 突宣布不賣理由曝光

麥當勞於4月10日宣布，將於與LINE FRIENDS全球著名IP「BT21」攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，並預計...

許孟哲、趙孟姿幸福站台 日式珠寶品牌絕美店裝新亮相

每當六月總是婚禮的旺季。日本婚戒珠寶品牌I-PRIMO今日為中山店盛大改裝，除了推出年度新品KOKOROBOSHI「心星...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦