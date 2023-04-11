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美威鮭魚專賣店新菜上陣 加LINE綁定會員贈「鮭蜜禮」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
美威鮭魚專賣店端上全新春季饗宴。圖／美威鮭魚提供。
美威鮭魚專賣店端上全新春季饗宴。圖／美威鮭魚提供。

由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起於全台美威鮭魚專賣店端出多款全新料理，並創立全新「Supreme Salmon美威鮭魚」LINE官方帳號、會員專屬優惠系統，即日起加入好友、綁定會員即贈鮭蜜禮「鮭魚海鮮茶碗蒸」乙份。

初春之際，美威鮭魚端出營養均衡、健康滿分的「香蒜手撕鮭魚溫野菜沙拉」（定價268元）；歐美健身圈瘋吃、完全零澱粉的「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」（定價348元）；「奶油明太子海鮮義大利麵」（定價268元）、以及「炙燒三味鮭魚握壽司」（原味、明太子起司、焦糖海苔）（定價268元）。

此外，更首度推出雞肉餐點，「義式香草舒肥雞沙拉」（定價278元）主廚特將鮮嫩雞胸肉佐以義式香草醬汁，再運用法式舒肥低溫烹調方式慢煮，成就柔嫩不柴的紋理；「嫩鮭烤雞起司咖哩飯」（定價268元），以和風洋食的概念，將鮮美鮭魚、嫩烤雞腿，融合濃郁滑順的日式咖哩醬汁。

在創意小點方面，新推出將椒鹽鮭魚酥炸至金黃酥脆、外酥內嫩的「黃金鮭魚球」（單點定價70元／4顆；勤美綠園道店單點定價105元／6顆）、將香脆鍋巴鋪上鹹香明太子鮭魚沙拉、大麥仁、毛豆等鮮美食材炙燒添香的「明太子鮭魚脆米香」（定價110元，勤美綠園道店限定）。

為回饋消費者對美威鮭魚的支持，「Supreme Salmon美威鮭魚」LINE官方帳號即日起展開「徵鮭蜜啟事」。加入LINE好友、綁定會員，贈鮭蜜歡迎禮「鮭魚海鮮茶碗蒸」乙份。即日起在會員專屬優惠系統累積消費滿5,000元升級為超級好鮭蜜會員，贈「鮭魚干貝海鮮丸串」乙份等多項好禮 。

響應勤美綠園道店週年慶，自4月21日起至4月25日，消費滿423元即可在會員專屬優惠系統有機會抽中「松露嫩鮭野菇燉飯」、「明太子鮭魚沙拉塔帕斯」、「鮭魚干貝海鮮丸串」等鮭魚餐點。

「明太子鮭魚脆米香」定價110元，勤美綠園道店限定。圖／美威鮭魚提供。
「明太子鮭魚脆米香」定價110元，勤美綠園道店限定。圖／美威鮭魚提供。
「炙燒三味鮭魚握壽司」有原味、明太子起司、焦糖海苔三口味，定價268元。圖／美威鮭魚提供。
「炙燒三味鮭魚握壽司」有原味、明太子起司、焦糖海苔三口味，定價268元。圖／美威鮭魚提供。
「黃金鮭魚球」單點定價4顆70元；勤美綠園道店單點定價6顆105元。圖／美威鮭魚提供。
「黃金鮭魚球」單點定價4顆70元；勤美綠園道店單點定價6顆105元。圖／美威鮭魚提供。
「義式香草舒肥雞沙拉」定價278元。圖／美威鮭魚提供。
「義式香草舒肥雞沙拉」定價278元。圖／美威鮭魚提供。
「香蒜手撕鮭魚溫野菜沙拉」定價268元。圖／美威鮭魚提供。
「香蒜手撕鮭魚溫野菜沙拉」定價268元。圖／美威鮭魚提供。

鮭魚 海鮮

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