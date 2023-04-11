英皇室御用香氛沐浴品牌「Molton Brown」全台首店下半年見

供應英國王室，同時也是全球許多五星級酒店、郵輪指定使用的英國香氛沐浴品牌「Molton Brown」，現在就近就可以在國內買到。Molton Brown由微風代理精品在今年春季引進台灣，多款限定產品獨家搶先在「微風精品線上」網站上市販售，Molton Brown全台首家專賣店將於今年下半年進駐微風信義，不用再透過複合式精品店或代購，台灣也即將能實際體驗獨有的英倫皇室氣息。英倫時尚品牌Paul Smith全新居家香氛則召喚出義大利之旅夏日陽光灑落的味道。

▶英女王也愛用的香氛沐浴品牌Molton Brown

Molton Brown品牌誕生於1971年英國倫敦南莫爾頓街8號，堅持以「Create with Care」作為核心理念，產品主打100%零動物性成分、100%採植物萃取，最天然低刺激性的成分提煉，訴求敏感性肌膚、孕婦，甚至2歲孩童都可安心使用。也是英女王伊莉莎白二世、不少名流愛用的洗沐品牌。

在春季時刻，Molton Brown在微風精品線上主打多款花香調洗沐保養香氛系列，「沙境玫瑰」、「晨曦花雨」以及「聖境花舞」作為開館首波香氛保養推薦，有溫潤玫瑰的粉金奢華、清新鈴蘭的柔和愉悅、異境梔子的明媚誘惑。微風精品線上販售品項目前包括沐浴、洗髪、護髮、髮香噴霧、乳液等系列品項，依品項不同售價約在千元左右。

▶Paul Smith居家香氛新作「Sunseeker」重現義大利夏日之旅

另外，同樣來自英國的時尚品牌Paul Smith，今年夏天再度推出居家香氛新作「陽光探索家（Sunseeker）」，靈感源自於Paul Smith一段愉悅的夏日記憶，重現那場難忘的義大利夏季假期，召喚出義大利海濱盛夏的明亮閃耀，透過柑橘香調散發宜人的渡假氣息，該系列採用義大利佛手柑、柑橘、羅勒和麝香等香調再現Paul Smith對於義大利之旅的美好回憶。

該款香氛嚴選優質天然精油，調香師Stephanie Anderson提到「這款香氛作品融合了閃閃發光、鮮美多汁的柑橘水果和義大利經典開胃酒中帶點苦澀與芳香的草本植物。」

同時採用撞色彩色玻璃作為容器，綠松石色調的瓶身有如地中海色彩，鮮明的亮黃色玻璃蓋象徵海岸線上的夏日豔陽。每個容器都經過精心設計，作為擴香的瓶子或盛裝蠟燭的罐子皆可重複使用，並配有一個玻璃蓋，可保護內容物之外，更可兼作杯墊使用。引人注目的容器設計著重於光線和顏色之間產生的色澤變化，當燭光點亮時同時也呼應了Paul Smith著名的彩色條紋創作。Paul Smith「陽光探索家」香氛新作包含擴香、擴香補充液以及香氛蠟燭，於全台Paul Smith實體門市販售。