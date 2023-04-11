聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN推「500元、1000元」實體禮券！15個通路可用

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起首度推出「500」元、「1,000」元面額實體禮券，便利又兼具高效能。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起首度推出「500」元、「1,000」元面額實體禮券，便利又兼具高效能。圖／7-ELEVEN提供

為搶攻股東會贈禮、節慶送禮需求，7-ELEVEN自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡、禮券，目前共有多達36款選擇，其中觀察到數位禮券因面額多元，其中又以500元以上面額銷售逐月成長4成漲幅最高，主因福委會三節贈禮或特定專案贈禮具有高面額商機。為滿足全方位送禮需求，7-ELEVEN即日起首度推出500元、1,000元面額實體禮券，可於15個通路、近8千個據點使用，便利又兼具高效能。

7-ELEVEN觀察到實體禮券贈禮的痛點，即日起首度推出500元、1,000元實體禮券，除了解決大量時間和人力進行贈禮清點、分裝作業，存放空間減少更便利攜帶，為企業創造福委省時、員工滿意的福利，更為全台企業禮券最大使用場域，可於15個通路、近8千個據點可購物支付使用，包括：7-ELEVEN、星巴克、統一時代百貨、統一夢時代購物中心、聖德科斯、統一渡假村、Mister Donut、康是美、BEING spa、BEING sport、21世紀、COLD STONE、semeur聖娜、速邁樂加油中心、DUSKIN、黑貓宅急便等，搶攻即將到來的五一勞動節及端午節企業禮贈品商機。

此外，7-ELEVEN商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選，每年3至6月為銷售高峰，以50元及100元商品卡最受青睞，今年第一季商品卡業績已較去年成長1成，而咖啡提貨卡也同步成長2成，採購的產業則以科技業、金融保險業最多。

7-ELEVEN更鎖定個人化送禮需求，自2022年起推出CupiCho丘彼巧精品巧克力數位面額券及精品巧克力相關商品券，精選Elit華麗經典綜合夾心巧克力禮盒、Diva Life比利時風味巧克力－御璽珠寶盒等異國知名精品巧克力，可即時分享電子券傳情，7-ELEVEN整合虛實禮贈品結構，打造生活型服務平台。

鎖定個人化送禮需求，7-ELEVEN自2022年起推出CupiCho丘彼巧精品巧克力數位面額券及精品巧克力相關商品券。圖／7-ELEVEN提供
鎖定個人化送禮需求，7-ELEVEN自2022年起推出CupiCho丘彼巧精品巧克力數位面額券及精品巧克力相關商品券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起首度推出「500」元、「1,000」元面額實體禮券，可於15個通路、近8千個據點使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起首度推出「500」元、「1,000」元面額實體禮券，可於15個通路、近8千個據點使用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「500元」、「1,000元」大面額實體禮券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「500元」、「1,000元」大面額實體禮券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡及禮券，目前共有多達36款選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡及禮券，目前共有多達36款選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年第一季商品卡業績已較去年成長1成，咖啡提貨卡也同步成長2成，採購的產業則以科技業、金融保險業最多。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年第一季商品卡業績已較去年成長1成，咖啡提貨卡也同步成長2成，採購的產業則以科技業、金融保險業最多。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選，每年3至6月為銷售高峰，以50元及100元商品卡最受青睞。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選，每年3至6月為銷售高峰，以50元及100元商品卡最受青睞。圖／7-ELEVEN提供

禮券 巧克力 統一時代百貨

延伸閱讀

6000元假期！新竹、谷關、墾丁一泊二食 雙人渡假享好康升等

icash Pay 4月推「繳稅回饋」、「吃貨補貼」2大抗通膨對策

文化成年禮首年破10億 文化部鼓勵企業家為學弟妹加碼

3/25地球一小時！統一超商號召8大通路品牌、超過7千間門市關燈響應

相關新聞

母親節蛋糕量價持平 85℃、哈根達斯、星巴克早鳥開賣

進入母親節檔期，率先出場的是各大連鎖咖啡、甜點烘焙業者端出的母親節蛋糕，除了造型創意百出、落實在地食材之外，在今年萬物皆...

毛毛蟲現身SOGO忠孝館 話題度超高親子互動展最終站

眾多毛毛蟲們現身SOGO忠孝館，帶來滿滿的歡樂。受到許多親子討論的「Very Eric Carle艾瑞．卡爾好好五重奏」...

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅周年企畫「增設微型藝廊」

TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店今年即將迎來一周年，為了突破實體書店的廣度，並緊扣品牌理念「讓文化唾手可得」...

momo購物網「寵愛媽咪預購會」萬件美妝限時下殺5折起

母親節將至，美妝豪禮是熱門的送禮首選之一，momo購物網近兩週專櫃美妝買氣年增飆4成，以經典明星精華液買氣最旺；而在解封...

GU搶搭普發金熱潮推出蛋黃哥、熊抱哥超萌聯名 指定人氣單品現折200元

全民領6,000元普發金，也帶動了消費市場的熱絡，於是平價服飾品牌GU自4月14日起，連續七天舉辦「網路商店周年慶」，除了指定款的人氣服飾現折200元，更有超萌的推蛋黃哥、熊抱哥聯名系列上市。姐妹品牌UNIQLO的UT系列，則有著新海誠導演最新電影「鈴芽之旅」、動畫版「超級瑪利歐」的跨界合作款，同樣很吸睛。

7-ELEVEN推「500元、1000元」實體禮券！15個通路可用

為搶攻股東會贈禮、節慶送禮需求，7-ELEVEN自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡、禮券，目前共有多達3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦