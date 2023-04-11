7-ELEVEN推「500元、1000元」實體禮券！15個通路可用

為搶攻股東會贈禮、節慶送禮需求，7-ELEVEN自2017年起陸續串聯線上線下推出數位與實體商品卡、禮券，目前共有多達36款選擇，其中觀察到數位禮券因面額多元，其中又以500元以上面額銷售逐月成長4成漲幅最高，主因福委會三節贈禮或特定專案贈禮具有高面額商機。為滿足全方位送禮需求，7-ELEVEN即日起首度推出500元、1,000元面額實體禮券，可於15個通路、近8千個據點使用，便利又兼具高效能。

7-ELEVEN觀察到實體禮券贈禮的痛點，即日起首度推出500元、1,000元實體禮券，除了解決大量時間和人力進行贈禮清點、分裝作業，存放空間減少更便利攜帶，為企業創造福委省時、員工滿意的福利，更為全台企業禮券最大使用場域，可於15個通路、近8千個據點可購物支付使用，包括：7-ELEVEN、星巴克、統一時代百貨、統一夢時代購物中心、聖德科斯、統一渡假村、Mister Donut、康是美、BEING spa、BEING sport、21世紀、COLD STONE、semeur聖娜、速邁樂加油中心、DUSKIN、黑貓宅急便等，搶攻即將到來的五一勞動節及端午節企業禮贈品商機。

此外，7-ELEVEN商品卡為歷年股東會熱門禮贈品首選，每年3至6月為銷售高峰，以50元及100元商品卡最受青睞，今年第一季商品卡業績已較去年成長1成，而咖啡提貨卡也同步成長2成，採購的產業則以科技業、金融保險業最多。