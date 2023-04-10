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9年前麥當勞菜單價目表曝光！這款超好吃套餐沒了 今昔對比「回不去了」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為麥當勞漢堡示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影
圖為麥當勞漢堡示意圖。報系資料照／記者蘇健忠攝影

台灣麥當勞近年受通膨影響，去年曾調整套餐價格，引起熱議；最近就有網友PO出9年前麥當勞菜單價目表，比照今昔價差讓許多消費者差點哭了。

這名網友透過臉書社團「爆廢公社曬出2014年的麥當勞菜單價目表，當時推出的套餐還有經典款「四盎司牛肉堡」搭配中薯和可樂，套餐價119元，但目前已經下架；麥香魚、麥香雞經典套餐當時只要79元，如今都突破百元，麥香魚要價114元、麥香雞則是110元。除此之外，雞塊系列的漲價幅度也令人震驚，當時推出的6、9塊麥克雞塊套餐價格分別為99、125元，如今6塊麥克雞塊套餐調整為129元，9塊麥克雞塊套餐也調整成10塊麥克雞塊販售，但價格已經來到169元。

網友曬出9年前麥當勞菜單價目表。圖／取自爆廢公社
網友曬出9年前麥當勞菜單價目表。圖／取自爆廢公社

9年前麥當勞套餐還可見被譽為最好吃的「板烤雞腿堡」套餐，當時售價109元，如今卻已經下架，令不少消費者懷念。9年前價格曝光後，網友們紛紛留言哀嚎「這個價錢回不去了！」、「上不去的工資，回不去的物價」、「我可以接受漲價，但不能接受縮水」、「漢堡變小，飲料也變小杯，汽水沒什麼氣，點餐也都要自助式居多」。

也有網友感嘆道，「以前吃麥當勞是奢華，現在是平價了，一個便當都破百了吧⋯」、「2012年在麥當勞打工時薪才103元」、「希望焦糖奶茶能回來，價格可以無所謂」、「跪求板烤雞腿堡還有巧克力聖代回來吧～」

爆廢公社 麥當勞 漲價 套餐

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