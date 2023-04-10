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米其林星廚法料餐廳Chou Chou將熄燈 營業至4月17日

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Chou Chou用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou提供。
Chou Chou用餐區溫暖愜意。圖／Chou Chou提供。

去年12月才歡喜慶祝6周年、由米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任經營者兼主廚的法式料理餐廳Chou Chou吹起熄燈號，將營業至4月17日為止。餐廳表示林明健近期將有全新品牌計畫，請粉絲期待。

Chou Chou主廚兼經營者林明健。圖／Chou Chou提供。
Chou Chou主廚兼經營者林明健。圖／Chou Chou提供。

Chou Chou法式料理餐廳曾於2021年轉型，由經營者兼主廚林明健，攜手加拿大知名新日式料理餐廳Nupo前任主廚Jason（陳思凱），跳脫框架全面調整餐飲型態，結合當令海鮮及蔬果香草，以法式料理工序為本，巧妙穿插兩位主廚鍾愛的東南亞香料增添味覺記憶，在現代簡約法式料理中蘊藏纖細和風；不料轉型後才一年多，就在意外聲中宣布將告別餐飲市場。

鴨肝泡芙、無花果、紫蘇。圖／Chou Chou提供。
鴨肝泡芙、無花果、紫蘇。圖／Chou Chou提供。

Chou Chou法文意指「我的愛」，餐廳於2016年12月開業，2018至2021年連續四年獲得米其林餐盤推薦。消息一出許多粉絲都覺得很可惜，紛紛留言「哇…沒想到」、「好可惜喔」、「謝謝你們帶給我們美味的食物及美好的回憶」。

蟹餃、叻沙、九層塔。圖／Chou Chou提供。
蟹餃、叻沙、九層塔。圖／Chou Chou提供。

餐廳 法式料理 米其林

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