「小狐狸」Maison Kitsuné全台首間專賣店來了！結合咖啡廳提供限定甜點

時尚迷必朝聖！天團Blackpink成員Jennie也愛的法國時尚品牌Maison Kitsuné終於要來台開設專賣店了，選擇進駐Bellavita還是亞洲少見的店中店形式，同步引進Café Kitsuné並推出期間限定甜點，回饋等候許久的品牌粉絲。

不只Blackpink的Jennie喜歡，同時受到許多時尚迷推崇的法國時尚品牌Maison Kitsuné正式插旗台灣市場。因為品牌名稱中的Kitsuné就是法文「狐狸」的意思，加上識別Logo也同樣為狐狸圖騰，因此被粉絲們暱稱為「小狐狸」。Maison Kitsuné由Gildas Loaëc和Masaya Kuroki兩人在2002年共同創立跨領域生活美學品牌。因此除了音樂、時尚之外，包括了巴黎獨有的咖啡廳文化，也是Maison Kitsuné的DNA，因此台灣首家專賣店，也以「店中店」的方式，帶來了第一家Café Kitsuné，讓消費者，能完整體驗品牌所營造的氛圍，預計於4月19日正式開幕。

日前開幕的中國深圳雷夫羅倫之家，就附有Ralph's Coffee，讓袁詠儀、張智霖夫婦也特意去捧場。圖／摘自微博

把咖啡廳文化融入品牌的還有agnès b早在十餘年前就在台開設agnès b. CAFÉ，目的就是希望推廣法式生活的美好概念。另外，美國高級時裝品牌Ralph Lauren也有「Ralph's Coffee」的專賣店，還發展出自有的專業咖啡豆品牌選擇。Ralph's Coffee也通常會伴隨旗艦店型雷夫羅倫之家而開設，像是日前開幕的中國深圳店，就附有Ralph's Coffee，讓袁詠儀、張智霖夫婦也特意去捧場。

法國時尚品牌Maison Kitsuné創辦人Gildas Loaëc（左）和Masaya Kuroki。圖／onefifteen提供

法國時尚品牌Maison Kitsuné正式插旗台灣，Kitsuné就是法文「狐狸」的意思，加上Logo也為狐狸圖騰，被粉絲們暱稱為「小狐狸」（圖為成都Maison Kitsuné店）。圖／摘自facebook