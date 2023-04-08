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姚元浩、鬼鬼再合體！「可口可樂」台味魔力趴登陸華山

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
姚元浩與鬼鬼化身派對主揪，邀請消費者帶著親朋好友到「可口可樂」台味魔力趴。圖／可口可樂提供
姚元浩與鬼鬼化身派對主揪，邀請消費者帶著親朋好友到「可口可樂」台味魔力趴。圖／可口可樂提供

品嘗美食的歡聚時刻，總會想要來一瓶可口可樂。可口可樂再展魔力，即日起至4月11日於華山1914文化創意產業園區打造集結南北美食的「台味魔力趴」，現場有三大主題攤位，包含最正台味的「經典正台貨」、創意美味的「潮台混血貨」，還有越吃越停不下來的「一口小吃貨」等16家經典美食攤位，一站就可以體驗全台各地指標美食和排隊名店。

此外，消費者只要線上註冊Coke+，並於活動現場使用「可口可樂」專屬「魔力食光護照」，只要用QR code蒐集美食五顆星，即可獲得美食優惠券和一罐冰涼的「可口可樂」。

「可口可樂」首度打造的限時「台味魔力趴」，將全台16家指標美食一次搬到華山文創園區，其中「經典正台貨」集結多家經典不敗的正宗台味與老字號名店，包括「詹記麻辣火鍋」的麻辣燙、台味雞排代表「艋舺雞排」、飄香台灣四十年的「五燈獎滷肉飯」、健康享瘦的「肌肉海灘」台式花雕雞餐盒、台南必吃小吃「糯夫米糕」，以及嘉義知名70年老店「林聰明沙鍋魚頭」的經典沙鍋菜等。

「潮台混血貨」則集結了多家打卡名店，有老台式風味餐酒館「純愛小吃部」的滷可樂雞、板橋知名排隊早午餐店「好初早餐」的台式三明治套餐，還有「屠夫漢堡」帶來具多元層次風味的牛奶糖控肉堡。而「一口小吃貨」則是台灣美食界的Finger Food，以無菜單創意調酒聞名的「Fourplay」將以「可口可樂」特調帶來驚喜，回憶兒時好滋味的「關北紅豆餅」和「有情出包所」融合傳統與創新的潮流刈包，讓消費者一手享用美味餐點、一手開罐「可口可樂」。

「可口可樂」同時請來《嗨！營業中》型男主廚姚元浩和最活潑的店長鬼鬼吳映潔為「可口可樂」台味魔力趴揭開序幕，兩位搶先體驗台味魔力趴中各樣台味美食，挑戰吃一口小吃搭配「可口可樂」猜出經典料理中的食材，PK誰能成為「可口可樂美食王」。

相關資訊可查「可口可樂」台灣官網：http://www.coke.com.tw，或「可口可樂」Instagram官方帳號、Facebook官方粉絲專頁等。

「經典正台貨」集結多家經典不敗的正宗台味與老字號名店，用台灣道地的傳統美食，搭配沁涼的「可口可樂」。圖／可口可樂提供
「經典正台貨」集結多家經典不敗的正宗台味與老字號名店，用台灣道地的傳統美食，搭配沁涼的「可口可樂」。圖／可口可樂提供
「可口可樂」台味魔力趴打造三大主題攤位，集結全台美食。圖／可口可樂提供
「可口可樂」台味魔力趴打造三大主題攤位，集結全台美食。圖／可口可樂提供

可口可樂 美食 小吃

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