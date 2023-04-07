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7-ELEVEN「母親節預購」4大主題專區提供貼心禮物清單！同步發起愛心禮盒認捐

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN母親節預購業績開紅盤，4大主題專區提供貼心又實用的禮物清單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節預購業績開紅盤，4大主題專區提供貼心又實用的禮物清單。圖／7-ELEVEN提供

母親節檔期大戰即將開打，7-ELEVEN母親節首波預購自2月底起跑，在甜點及人氣團購美食等日常消費需求帶動下，業績已較同期成長近5成；距離母親節進入最後倒數，7-ELEVEN瞄準孝親商機，母親節預購活動規劃「蛋糕甜點」、「時尚家電」、「健美機能」、「美麗保養」4大主題，精選近250款商品，讓民眾就近到7-ELEVEN就能採購，滿足過節送禮及自用需求。此外，母親節愛心認捐禮盒也同步起跑，助經濟困難家庭溫暖過節。

7-ELEVEN把愛找回來公益平台今年攜手中華基督教救助協會、雙福社會福利慈善事業基金會推出「母親節愛心禮盒認捐」活動，邀請民眾即日起至4月13日到7-ELEVEN門市即可用379元認購母親節愛心禮盒一組，愛心禮盒為百年傳奇花果曲奇餅乾，曲奇採用法國藍絲可Lescure發酵奶油，在7～18℃低溫下經過48小時慢速發酵熟成，帶有清雅榛果香氣及醇厚奶香，搭配花朵般的造型，慰勞經濟困難家庭裡終年辛苦的媽媽（愛心商品將委由社工親送給服務個案，購買者將不會收到商品）。

7-ELEVEN預購「蛋糕甜點」今年匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡等超過30家人氣名店，包括Sugar Miss的「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」、花蓮理想大地渡假飯店的「理想店鋪招牌蜂巢糕」、芋泥控必嘗的六福皇宮「濃芋香布蕾蛋糕」、老虎堂「虎皮黑糖布丁蛋糕」、水果茶專賣店細鳳果茶攜手芙甜法式甜點坊聯名的「檸檬生乳蛋糕」、超夢幻必拍的法蘭四季「美人魚海洋鏡面蛋糕」等，就近到7-ELEVEN就能買到各式話題熱銷商品，輕鬆打造寵愛媽咪母親節饗宴。

「質感家電」近年也成為母親節送禮首選，在自煮風潮帶動下，多功能廚房小家電最受青睞，7-ELEVEN預購本次推出日系質感「BRUNO美型智能氣炸鍋」，免開火一旋一按就能優雅煮三餐；還有日本製美容小家電「TESCOM冷溫護膚儀」，讓媽媽在家就能護膚保養；部分家電持 icash Pay、OPEN錢包、icash卡結帳最高享現折1萬元優惠。另有「健美機能」、「美麗保養」等孝親好禮，包括我的健康日記夜食酵素、鴻參花旗參參沛飲滋補禮盒等近百款既貼心又實用的禮物清單。

7-ELEVEN預購「蛋糕甜點」今年匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡等超過30家人氣名店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN預購「蛋糕甜點」今年匯集星級飯店、手搖飲名店、網美咖啡等超過30家人氣名店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節蛋糕預購推出Sugar Miss「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」，售價999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節蛋糕預購推出Sugar Miss「玫瑰草莓奶霜水果千層蛋糕」，售價999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節預購活動規劃「蛋糕甜點」、「時尚家電」、「健美機能」、「美麗保養」4大主題，精選近250款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節預購活動規劃「蛋糕甜點」、「時尚家電」、「健美機能」、「美麗保養」4大主題，精選近250款商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益平台今年攜手中華基督教救助協會、雙福社會福利慈善事業基金會，推出「母親節愛心禮盒認捐」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益平台今年攜手中華基督教救助協會、雙福社會福利慈善事業基金會，推出「母親節愛心禮盒認捐」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節預購規劃「蛋糕甜點」、「時尚家電」、「健美機能」、「美麗保養」4大主題專區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN母親節預購規劃「蛋糕甜點」、「時尚家電」、「健美機能」、「美麗保養」4大主題專區。圖／7-ELEVEN提供

母親節 愛心

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