「我要代替月亮懲罰你」 2.5次元「美少女戰士」來台囉

「我要代替月亮懲罰你！」當在日本2.5次元音樂劇「美少女戰士」扮演女主角月野兔的古賀夏希，比出經典手勢與台詞，台下觀眾腦中湧起滿滿的童年回憶。這部1991年出刊的經典日本少女漫畫，全球售出3600萬冊，改編的音樂劇首度來台，7日起在國父紀念館連演四場。古賀夏希表示，希望透過「美少女戰士」此一充滿正能量的世界，在疫情過後「帶給大家勇氣和希望」。

「美少女戰士」描述一名平凡的14歲中學生月野兔，善良、愛哭、常遲到，直到撕開黑貓露娜頭上的月亮封印成為「美少女戰士」。在她的領導下，其他四位少女戰士陸續現身，加上燕尾服蒙面俠「地場衛」，六人共同對抗黑暗帝國首領貝莉爾女王。浪漫、神秘、唯美加上友誼，讓「美少女戰士」一炮而紅、成為動漫迷的集體記憶。

在「美少女戰士」之前的動漫人物如白雪公主、小甜甜，女主角總是等待男主角的拯救。「美少女戰士就是女英雄，不必靠王子保護！」古賀夏希表示，這樣的設定帶給讀者勇氣，也是「美少女戰士」風靡世界的關鍵。「女力」是「美少女戰士」的核心，五位女戰士分別代表了不同女性的樣態，各自都有獨立的意識，同時展現了強大的力量、勇氣與自信，彼此互相守護，可以說是新世代「女力」的源起。

在動漫界，2次元指的是平面與動畫，3次元是立體與現實，而2.5次元就是介於兩者之間的「模仿與重現」，「2.5次元音樂劇」正是將動漫作品以真人演出方式呈現，古賀夏希表示，2.5次元音樂劇是用音樂、舞蹈來呈現「美少女戰士」的世界，雖然台詞有點少，舞台非常完美，希望大家拭目以待。

「美少女戰士」6日舉行彩排，六位主角一字排開，各自比出所飾演角色的經典動作。六位團員表示，「美少女戰士」是大家熟悉的角色、音樂劇卻是首次來台公演，希望透過公演，將「美少女戰士」代表的希望、勇氣和力量注入台灣社會。