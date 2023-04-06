晚餐「滿千送千」！老爺小花園春季菜單主打海陸排餐

迎接春暖花開，座落伊通公園旁的「royal petite garden老爺小花園」即日起推出繽紛春季菜單，並於4月10日至5月10日晚餐時段，祭出「滿千送千」超值優惠活動。凡活動期間於下午5點30分至9點30分來店消費滿1000元，即贈送1000元餐券（含100元餐券十張，可於下次晚餐消費折抵，每人每次限抵一張，效期至2023年6月30日止；恕不得與其他優惠合併使用）。

主廚特別於春季推出四款海陸排餐——「羅西尼牛排佐馬德拉紅酒醬」、「德州牛排佐小牛高湯醬」、「牛肝菌蕈菇戰斧豬排」、「乾煎鱸魚菲力佐時蘿奶油醬」及二款海鮮義大利麵「鯷魚甜椒海鮮義大利麵」與「奶油燻鮭魚酸子義大利麵」，悉心熬製不同醬汁搭配，賦予獨特風味。主餐與麵食均附湯、麵包、飲品（咖啡或茶）。

「羅西尼牛排佐馬德拉紅酒醬」（1088元）選用美國特選級菲力牛排，煎烤至三分熟，表皮焦香、內裡呈現迷人紅寶石色澤，肉質柔軟甘美，主廚以自製雞肝慕斯取代經典羅西尼牛排的鴨肝，風味口感更為輕柔，堆疊黑松露醬，與底層奶油香煎全麥麵包一起沾馬德拉紅酒與小牛高湯熬煮的酸香醬汁享用，佐綿密鷹嘴豆泥與陳年酒醋漬珍珠洋蔥，平衡濃郁肉感。

「乾煎鱸魚菲力佐時蘿奶油醬」（528元）新鮮金目鱸魚取菲力香煎，外皮香脆肉質細嫩，蒔蘿奶油醬清新濃郁與魚鮮甚是絕配，獨特草本氣息春日享用更是爽口宜人。