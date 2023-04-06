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再迎假日限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特濃拿鐵」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

5天連假之後，上完兩天班就能再迎接周末假日，全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。首推全家便利商店與「再睡5分鐘」聯名新推出的Fami!ce霜淇淋，分別有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味，每一款都值得嘗鮮。

每年進入春季，冰品銷量便會逐月成長，全家便利商店繼3月份搶先推出數款國際冰品後，本月再獨家開賣多款特色冰淇淋及雪糕，首推全通路獨賣的「桃氣烏龍脆皮雪糕」，聯名人氣手搖飲品牌「喫茶小舖」，將招牌飲品化身為美味雪糕，巧克力脆皮包裹著酸甜的蜜桃流心內餡及茶香味十足的烏龍茶雪糕，帶給味蕾豐富層次享受，售價59元；喜愛牛乳濃純風味的消費者絕不能錯過阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」（售價55元）、「巧酥可可冰淇淋」（售價55元）、「白巧戀乳冰淇淋」（售價40元），選用牧場直送100%成分無調整鮮乳，香滑柔順充滿奶香；還有2款「鯛魚燒造型冰淇淋」，分別為紅豆及巧克力口味，售價皆為69元，便利商店通路獨家販售。全家便利商店即日起至5月2日更推出冰品優惠，活動期間購買指定品項可享同價位第2件6折。

Clean Label食品少添加一直是全家便利商店長期經營的議題，明星商品「匠土司」中的「新纖麥土司」更具有Clean Label雙潔淨認證，捨棄非必要的添加物，嚴選整顆小麥研磨拌入麵團，添加烘烤過的小麥胚芽與龍眼蜜，讓土司充滿自然香甜風味，在近期榮獲2023年Monde Selection（世界食品品質評鑑大賞）金獎。為了與消費者共享這份喜悅，全家便利商店即日起至5月2日購買任一款匠土司家庭號系列搭配桂格920ml指定飲品可享99元優惠價。

全家便利商店即日起至5月2日購買任一款匠土司家庭號系列搭配桂格920ml指定飲品可享99元優惠價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至5月2日購買任一款匠土司家庭號系列搭配桂格920ml指定飲品可享99元優惠價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」、「巧酥可可冰淇淋」、「白巧戀乳冰淇淋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」、「巧酥可可冰淇淋」、「白巧戀乳冰淇淋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」、「巧酥可可冰淇淋」、「白巧戀乳冰淇淋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」、「巧酥可可冰淇淋」、「白巧戀乳冰淇淋」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店繼3月份搶先推出數款國際冰品後，4月再獨家開賣多款特色冰淇淋及雪糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店繼3月份搶先推出數款國際冰品後，4月再獨家開賣多款特色冰淇淋及雪糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出全通路獨賣的「桃氣烏龍脆皮雪糕」，聯名人氣手搖飲品牌「喫茶小舖」，將招牌飲品化身為美味雪糕，巧克力脆皮包裹著酸甜的蜜桃流心內餡及茶香味十足的烏龍茶雪糕，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出全通路獨賣的「桃氣烏龍脆皮雪糕」，聯名人氣手搖飲品牌「喫茶小舖」，將招牌飲品化身為美味雪糕，巧克力脆皮包裹著酸甜的蜜桃流心內餡及茶香味十足的烏龍茶雪糕，售價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

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