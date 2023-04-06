再迎假日限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特濃拿鐵」買1送1

5天連假之後，上完兩天班就能再迎接周末假日，全家便利商店推出全盈+PAY限定優惠，4月7日至4月9日限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）、Let’ s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）買1送1優惠。首推全家便利商店與「再睡5分鐘」聯名新推出的Fami!ce霜淇淋，分別有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味，每一款都值得嘗鮮。

每年進入春季，冰品銷量便會逐月成長，全家便利商店繼3月份搶先推出數款國際冰品後，本月再獨家開賣多款特色冰淇淋及雪糕，首推全通路獨賣的「桃氣烏龍脆皮雪糕」，聯名人氣手搖飲品牌「喫茶小舖」，將招牌飲品化身為美味雪糕，巧克力脆皮包裹著酸甜的蜜桃流心內餡及茶香味十足的烏龍茶雪糕，帶給味蕾豐富層次享受，售價59元；喜愛牛乳濃純風味的消費者絕不能錯過阿奇儂與鮮乳坊聯名冰品，包含「巧酥戀乳冰淇淋」（售價55元）、「巧酥可可冰淇淋」（售價55元）、「白巧戀乳冰淇淋」（售價40元），選用牧場直送100%成分無調整鮮乳，香滑柔順充滿奶香；還有2款「鯛魚燒造型冰淇淋」，分別為紅豆及巧克力口味，售價皆為69元，便利商店通路獨家販售。全家便利商店即日起至5月2日更推出冰品優惠，活動期間購買指定品項可享同價位第2件6折。