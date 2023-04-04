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LINE Pay消費滿額抽紅包 5家人氣手搖飲店拼手氣免費喝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「天天LINE Pay日」與32家人氣品牌合作，4月到6月每月將送出超過800萬點的LINE POINTS。圖／LINE Pay提供
「天天LINE Pay日」與32家人氣品牌合作，4月到6月每月將送出超過800萬點的LINE POINTS。圖／LINE Pay提供

行動支付除了快速便利，各種優惠回饋也讓人用過回不去。LINE Pay推出的「天天LINE Pay日」4月起新一波優惠登場，至6月底前與32家人氣品牌合作，包含人氣手搖、連鎖速食餐飲、燒肉火鍋、美食外送、美妝藥妝保健、毛孩寵物、乘車加油、Outlet購物到按摩養生，天天至指定商店消費即可LINE POINTS回饋領滿滿。

「天天LINE Pay日」首推飲料控不能錯過的指定茶飲消費滿額抽LINE POINTS 66點活動，此次集結珍煮丹、萬波島嶼紅茶、龜記茗茶、鶴茶樓、老賴茶棧人氣手搖茶飲店，每週一單筆消費滿50元即可得LINE Pay紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點。

週二至週四則享麥當勞餐廳與歡樂送筆筆消費享LINE POINTS 3%回饋，於麥當勞基金會捐款單筆滿500元另享LINE Pay優惠券50元；壽司郎單筆消費滿500元享LINE POINTS 15點回饋。

每週五至人氣燒肉店屋馬與輕井澤集團旗下10間品牌餐廳消費均享回饋，屋馬燒肉單筆消費滿4,000元享LINE POINTS 200點回饋，輕井澤集團單筆消費滿1,288元享5%回饋。週六、日到春不荖足湯、不老松足湯、足松養身會館、JIN SUN勁桑の元気保養所按摩舒壓享受放鬆心情，單筆消費滿1,800元享100點 。

血拼購物採買也能賺LINE POINTS，每週五至寶雅實體門市單筆消費滿599元享LINE POINTS 30點回饋，每週六、日至杏一醫療用品單筆消費滿1,000元享40點回饋，單筆消費滿2,000元再享60點回饋。每週六、日透過「好康地圖」可分別領取MITSUI OUTLET PARK與寵物公園專用優惠券，於交易滿額時抵用。

另外，週一到五至台灣中油、台亞石油、台糖加油站消費，每月單筆交易滿500元達3次即享LINE POINTS 50點回饋；週六、日搭乘台灣大車隊且每月單筆不限金額消費達4次即享40點回饋。即日起至4月30日，每週六、日於foodpanda單筆消費滿199元達5次即享30點回饋。

而中華職棒球季開打，LINE Pay也邀請用戶一同進場為喜愛的球隊加油打氣，主場商品旗艦店及美食街商店最高可享LINE POINTS 10%回饋。至味全龍、樂天桃猿主場購票再加碼回饋LINE Pay優惠券，可於現場領取單筆滿700元現折50元優惠券。

即日起至6月30日，「天天LINE Pay日」推出每週一指定茶飲單筆消費滿50元抽紅包活動，最高可抽LINE POINTS 66點。圖／LINE Pay提供
即日起至6月30日，「天天LINE Pay日」推出每週一指定茶飲單筆消費滿50元抽紅包活動，最高可抽LINE POINTS 66點。圖／LINE Pay提供

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