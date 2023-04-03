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米奇造型燈必入手！家樂福迪士尼100周年9款綠色生活小物換購價99元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶迪士尼100周年，家樂福推出GO GREEN永續概念換購商品系列，即日起至5月21日，家樂福會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。圖／家樂福提供
歡慶迪士尼100周年，家樂福推出GO GREEN永續概念換購商品系列，即日起至5月21日，家樂福會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。圖／家樂福提供

歡慶迪士尼100周年，家樂福推出GO GREEN永續概念換購商品系列，包括環保餐具、購物車、魔豆盆栽等，即日起至5月21日，家樂福會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。賣場同步推出上百款迪士尼100周年主題限量商品，有指定商品額外加贈家樂福紅利點數10倍送，加快集點速度。

活動期間全台家樂福量販店更設置迪士尼可愛拍照牆，連假期間於門市隨機送可愛「迪士尼造型頭圍」、「迪士尼著色組圖」，兒童節當天下午3～4點更舉辦兒童變裝走秀評選活動，優勝者有機會獲得精美小禮物。另外，即日起至4月11日量販店單筆消費滿1,000元、超市單筆消費滿500元還有機會抽中環島之星迪士尼主題列車花蓮自由行2天（含住宿）雙人遊。

家樂福迪士尼100周年點數換購質感生活商品共有9款，包括復古風格米奇造型氣氛燈、隨機搭配不同圖案豆子的驚喜魔豆盆栽，還有外出購物超級實用的小熊維尼造型爬梯購物車、棉麻購物袋，日常隨手做環保必備的竹纖維環保杯、環保餐具組、木漿棉環保擦拭布，以及點綴日常生活的剪影造型串皂、相思木圓型缽碗、長型托盤。

除了點換購商品，店舖也引進超過上百款最齊全的迪士尼聯名商品，包含零食、熟食、個人清潔用品、小家電、廚具用品、文具用品、玩具、服飾等，其中近10款期間限定與超過20款新品上架，還有指定商品額外加贈家樂福紅利點數10倍送、買1送1等好康。

而家樂福引以為傲的生鮮商品，原本就有TAP產銷履歷、有機認證、家樂福BIO、家樂福嚴選認證，賣場生鮮蔬果認證佔比高達7成以上，這次家樂福更首次導入「Disney Check」，推出多款符合迪士尼營養指南準則的生鮮食材，更換上符合迪士尼Disney Check營養標準審查的特殊包裝，讓大人小孩都能輕鬆辨識健康好食物，購買更安心。

家樂福迪士尼100周年點數換購質感生活商品共有9款，會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。圖／家樂福提供
家樂福迪士尼100周年點數換購質感生活商品共有9款，會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。圖／家樂福提供
相思木圓型缽碗，紅利點數800點＋349元；長型托盤，紅利點數800點＋長型托盤249元，天然原木材質，全台皆各限量1,000個。記者黃筱晴／攝影
相思木圓型缽碗，紅利點數800點＋349元；長型托盤，紅利點數800點＋長型托盤249元，天然原木材質，全台皆各限量1,000個。記者黃筱晴／攝影
魔豆盆栽，共有3款器皿供選擇、7種圖案豆子隨機搭配，紅利點數800點＋99元。圖／家樂福提供
魔豆盆栽，共有3款器皿供選擇、7種圖案豆子隨機搭配，紅利點數800點＋99元。圖／家樂福提供
小熊維尼造型爬梯購物車，紅利點數1,500點＋1,199元，全台限量1,000個。圖／家樂福提供
小熊維尼造型爬梯購物車，紅利點數1,500點＋1,199元，全台限量1,000個。圖／家樂福提供
竹纖維環保杯共有2款，紅利點數800點＋169元，全台限量2,000個。記者黃筱晴／攝影
竹纖維環保杯共有2款，紅利點數800點＋169元，全台限量2,000個。記者黃筱晴／攝影
棉麻購物袋紅利點數1,500點+349元，全台限量1,500個。圖／家樂福提供
棉麻購物袋紅利點數1,500點+349元，全台限量1,500個。圖／家樂福提供
米奇造型氣氛燈，復古造型金屬燈座、三段式光源切換，紅利點數2,000點＋999元，全台限量750個。圖／家樂福提供
米奇造型氣氛燈，復古造型金屬燈座、三段式光源切換，紅利點數2,000點＋999元，全台限量750個。圖／家樂福提供
家樂福首次導入「Disney Check」，推出多款符合迪士尼營養指南準則的生鮮食材。圖／家樂福提供
家樂福首次導入「Disney Check」，推出多款符合迪士尼營養指南準則的生鮮食材。圖／家樂福提供
網友討論度超高的歡樂米奇造型刈包，7入售價125元，紅利點數10倍送。圖／家樂福提供
網友討論度超高的歡樂米奇造型刈包，7入售價125元，紅利點數10倍送。圖／家樂福提供
家樂福迪士尼100周年點數換購質感生活商品共有9款，會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。記者黃筱晴／攝影
家樂福迪士尼100周年點數換購質感生活商品共有9款，會員獨享最低800紅利點數＋99元即可換購。記者黃筱晴／攝影
竹纖維環保餐具組，紅利點數800點＋349元，全台限量1,000組。記者黃筱晴／攝影
竹纖維環保餐具組，紅利點數800點＋349元，全台限量1,000組。記者黃筱晴／攝影

家樂福 迪士尼

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