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台灣首家「呷哺呷哺」進駐南西商圈 吃鍋爽配珍奶、冰Q粉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台灣首家「呷哺呷哺」進駐新光三越台北南西店三館7樓。圖／新光三越提供
台灣首家「呷哺呷哺」進駐新光三越台北南西店三館7樓。圖／新光三越提供

疫情解封後，各大百貨復甦最快、成長最猛的業種首推餐飲，也帶來今年一波波餐飲展店潮，搶在連假期間，更有多家餐飲新櫃開幕。

中國小火鍋連鎖第一品牌、台企「呷哺呷哺」集團深耕中國25年後返鄉，台灣首家「呷哺呷哺」進駐新光三越台北南西店三館7樓。呷哺呷哺是由台商開設的台式小火鍋連鎖店，至今在全球已開立近千家分店，1998年在北京創立，2014年於香港上市，以新穎的吧台式就餐形式和傳統火鍋的結合，小火鍋同時結合自創手搖茶飲品牌「茶米茶」，手搖飲愛好者可邊吃火鍋，一邊喝著珍珠奶茶為特色。

「呷哺呷哺」的小火鍋套餐主打高CP值，套餐價約4百多至5百多元，可依個人喜好選擇鍋底，再選主食肉類或海鮮，套餐附有蔬菜拼盤、自助調味吧 、多款無限量主食，以及開胃冰沙和手搖飲，餐後還有特色的冰Q粉做為完美收尾。

「呷哺呷哺」採大小鴛鴦鍋，固定的小鴛鴦是「養生菌菇鍋」，特色湯底首推：台灣門市限定的「黃金蛤蠣鍋」和人氣第一的「暖心胡椒豬肚雞鍋」，另有「脫俗番茄鍋」、「麻辣靈魂鍋」以及茹素者可以選擇香菇綜合拼盤作為主食，湯底為別具特色的「炭焙烏龍茶湯」等選擇。

沾醬也是火鍋美味的靈魂，除了「呷哺芝麻醬」由細磨的花生混合白芝麻製作，順滑香濃的口感，是肉類與海鮮的完美搭配。另一個必選醬料是特製「水蜜桃醋」，濃郁的水蜜桃香氣香甜又解膩，也特別適合搭配各式肉品。慶祝新開幕，即日起至4/7 前兩人同行，第二套享8折優惠。

京站台北店也將引進來自高雄的「十富滷味麻辣燙」新創品牌「鍋小富」台式小火鍋全台首店進駐，將於4/3開幕。Global Mall板橋車站則有「大師兄銷魂麵舖」新開幕，連假期間各店也集結200家餐飲美食、親子體驗推優惠。以蝦仁飯為人氣招牌的「忠青商行」今年將版圖延伸至天母商圈，在連假期間進駐大葉高島屋。

「呷哺呷哺」新光三越台北南西店店裝。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」新光三越台北南西店店裝。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」珍選牛肉套餐。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」珍選牛肉套餐。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」海陸尚青套餐。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」海陸尚青套餐。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」套餐最後有特色的冰Q粉做為完美收尾。圖／新光三越提供
「呷哺呷哺」套餐最後有特色的冰Q粉做為完美收尾。圖／新光三越提供
「鍋小富」全台首店進駐京站台北店1樓，4/3開幕。圖／京站提供
「鍋小富」全台首店進駐京站台北店1樓，4/3開幕。圖／京站提供
「大師兄銷魂麵舖」進駐Global Mall板橋車站。圖／Global Mall提供
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Global Mall桃園A19連假推出「初虎韓式料理」丼飯系列第二件8.8折。圖／Global Mall提供
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「忠青商行」進駐天母大葉高島屋。圖／緯豆集團提供
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「忠青商行」四月新菜單「阿公最愛爌肉飯」。圖／緯豆集團提供
「忠青商行」四月新菜單「阿公最愛爌肉飯」。圖／緯豆集團提供
「忠青商行」四月新菜單「阿嬤蝦燥蘿蔔糕」。圖／緯豆集團提供
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火鍋 套餐 連假

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