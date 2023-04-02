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台北知名74年老派「沾美西餐廳」5月起漲 網：還是很佛
物價漲聲四起，1949年創立、位於台北市仁愛路圓環的老字號「沾美西餐廳」，也擋不住物價波動的壓力，為反應成本，正式宣告自5月1日起，中午歐式自助餐由1000元，上漲調整為1100元，一口氣漲了10％，引發熱情網友留言「還是很佛啊」、「漲價應該，但希望用餐時間不要只有2小時」、「一樣支持」、「太好了，明年一定會變成1200」。
「沾美西餐廳」已經連續兩年在5月1日調漲中午歐式自助餐價格。去年是從由920元，上漲調整為1000元，漲幅約8.6％；今年漲幅加大，價格一口氣自1000元，上漲調整為1100元。
開業至今一直維持懷舊古典風格的「沾美西餐廳」，是許多台北人享受浪漫老派約會的所在，不少人從單身約會一直吃到結婚成家、兒女成群。餐廳分為午餐與晚餐時段，中午供應歐式自助餐，晚間供應正式西餐，是令台北人津津樂道的好味道。
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