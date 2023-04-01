叫外送聰明省！4月「foodpanda優惠碼」懶人包快收好

即將邁入繳稅季，各種精省荷包的撇步都要牢記！如果經常叫外送，以下4月份各項foodpanda優惠碼一定要收好，要注意的是，優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限、兌完為止。實際活動詳情及辦法請以foodpanda App及官網結帳頁面顯示為主。

●美食外送優惠

4月1日至4月30日訂購美食外送滿449元，輸入優惠碼【不管了】現折90元，每人可用2次。

4月1日至4月30日訂購美食外送滿649元，輸入優惠碼【不想了】現折130元，每人可用2次。

4月1日至4月30日訂購美食外送滿949元，輸入優惠碼【不等了】現折220元，每人可用6次。

4月1日至4月30日訂購美食外送滿1,849元，輸入優惠碼【不要不快樂】現折450元，每人可用10次。

●連鎖餐飲品牌優惠

即日起至4月23日訂購漢堡王Q彈海老堡／雙層Q彈海老堡套餐，輸入優惠碼【蝦趴漢堡王】享75折優惠；pandapro用戶訂購漢堡王滿329元，再享9折優惠，最高折抵60元。

4月1日至4月13日訂購必勝客紙包直麵，送海鮮個人鬆厚比薩；訂購必勝客滿300元，輸入優惠碼【必勝嗑】現折75元。

4月1日至4月30日訂購Pasta Hut滿300元，輸入優惠碼【必勝嗑】現折75元。

4月17日至4月30日訂購肯德基滿329元，輸入優惠碼【雞就是要肯】現折50元。

4月19日至5月2日訂購星巴克特大杯特選焦糖瑪其朵或特大杯香草星冰樂，享第2杯半價，免輸入優惠碼。

●生鮮雜貨優惠

4月1日至4月30日訂購生鮮雜貨滿599元，輸入優惠碼【購物的人】享85折，最高折抵300元，每人可用1次。

4月1日至4月30日訂購生鮮雜貨滿1,299元，輸入優惠碼【逛街的人】享8折，最高折抵500元，每人可用1次。

4月1日至4月7日訂購生鮮雜貨傳統市場、精選超市滿699元，輸入優惠碼【吃潤餅的人】享79折，最高折抵250元，每人可用1次。

4月1日至4月7日訂購統一超商滿269元，輸入優惠碼【了不七的人】享79折，最高折抵100元，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市優惠

4月1日訂購pandamart熊貓超市指定分店滿649元，輸入優惠碼【懂省的人】享75折，最高折抵500元，每人可用1次。

4月15日訂購pandamart熊貓超市指定分店滿649元，輸入優惠碼【懂賺的人】享75折，最高折抵500 元，每人可用1次。

●信用卡優惠

4月1日至4月30日首次訂購全平台滿200元，輸入優惠碼【psop22】現折100元，每人可用1次。

4月1日至4月30日首次訂購全平台使用線上付款，輸入優惠碼【pslp300】享2折，最高折抵300元，每人可用1次。

4月1日至4月30日首次訂購生鮮雜貨使用線上付款，輸入優惠碼【pslp300m】享2折，最高折抵300元，每人可用1次。

4月1日至4月30日JCB 信用卡獨家優惠：全平台訂購滿300元，輸入優惠碼【psjcb304】現折100元，每人可用1次。

4月1日至4月30日中國信託LINE PAY卡獨家優惠：全平台訂購滿200元，輸入優惠碼【psctbc304】享88折，最高折抵50元，每人可用1次。

4月1日至4月30日中國信託LINE PAY卡獨家優惠：活動期間每天上午5點30分至11點全平台訂購滿100元，輸入優惠碼【psctbce304】享85折優惠，最高折抵50元，每人可用1次。

●pandago即時快遞優惠

即日起至4月30日pandago訂單不限金額，輸入優惠碼【送啦】享5折優惠，最高折抵80元，不限使用次數。