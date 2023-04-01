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開航日本第6個航點 星宇航空每日1班直飛仙台
星宇航空今天插旗日本東北地區，開航譽有杜之都（森林之都）美名的第一大城「仙台」，未來預計每日1班，為該公司於日本第6個航點。首航活動今於桃園國際機場第一航廈A6登機門舉辦，首航班機JX862上午11點40分出發，預計下午4點抵達仙台，仙台國際機場也將舉辦剪綵儀式。
星宇航空表示，首航班機與仙台國際機場攜手合作，訂製專屬款印有FLY TO SENDAI字樣的帆布包，並將由台灣插畫家繪製的仙台著名「狐狸」、「福牛」和「毛豆」，以及富有台灣意象的珍珠奶茶等童趣插畫，印製成繡布貼讓首航旅客DIY，「袋」著它到仙台把各式名勝物產帶回家。
星宇航空指出，今首航候機室也提供仙台必喝的毛豆奶昔，讓旅客在旅程開始前，透過味覺提前沉浸在仙台的美食，空服員也於現場與旅客一同體驗仙台航線獨有的狐狸和福牛濾鏡，準備嗨翻東北第一大城。
星宇航空表示，該公司機隊持續按規畫擴張，目前共有20架航機，包括13架A321neo、4架A330neo及3架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等16個城市，4月26日將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。
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