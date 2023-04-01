連假開工一日限定！萊爾富推「現煮咖啡加10元多1件」

5天清明連假，許多人安排出遊行程，就算不想外出人擠人，窩在家裡放鬆追劇也不錯。4月6日為開工日，根據萊爾富內部資料顯示，連假後上班第一天，咖啡銷量會較平日銷量多出至少5成以上，為撫慰上班族收假憂鬱的心情，萊爾富4月6日開工日當天於門市推出Hi Café大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵（售價55元）同品項加10元多1件的限定優惠，冰熱可任選，不妨揪同事一起開喝。

此外，萊爾富4月6日至4月9日限時4天還推出Hi Café大杯特濃美式咖啡（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，最多現省275元，約打5.8折，可於門市與Hi-Life VIP App「整買零取」選購，皆可寄杯，冰熱可任選，且兌換期限長達3個月，喜歡濃厚口感的咖啡控快把握機會囤貨。 4月6日至4月9日萊爾富於門市與Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯特濃美式咖啡買7送5、大杯特濃拿鐵買7送4優惠。圖／萊爾富提供 清明連假開工日限定！萊爾富於4月6日推出Hi Café大杯美式咖啡、大杯拿鐵同品項加10元多1件優惠。圖／萊爾富提供