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老字號「台中牛排館」強勢回歸 為何缺了蒙古烤肉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中牛排館是台中人的回憶，尤其醬料更是靈魂。記者余采瀅／攝影
台中牛排館是台中人的回憶，尤其醬料更是靈魂。記者余采瀅／攝影

走過近半世紀的老品牌「台中牛排館」，是陪伴許多老台中人長大的回憶，去年歇業後，廣大饕客萬分不捨，近日有業者將品牌及原汁原味的配方買下後，斥資千萬整修，在台中市北屯區軍功路重新開業，吸引不少台中人來嘗鮮，有台中人感動的說，「台中人兒時的記憶回來了！」

業者顧振莆表示，他是台中人，5歲就吃過台中牛排館，是從兒時起陪伴他一輩子的家鄉記憶，因不忍台中牛排館就此熄燈，因此決定另起爐灶，讓老牌品重獲新生。

新開張的台中牛排館，有100個席位，用餐時段來店幾乎座無虛席，每位顧客都會去煎台排隊點牛排，再到醬料區淋上醬料，品嘗古早味的台中牛排。

顧振莆說，開幕前試營運三天，未料第一天準備700片牛排，雞肉、雞排各250，共1200片，下午4點就被搶光了，只能晚上6點提前打烊，現在光牛排一天就需準備1200片。

除了排餐類主食，甜點區陳列各類糕點、焦糖布丁及冰淇淋等西餐廳必備的餐後甜品，琳瑯滿目。最吸睛的首推莫凡彼冰淇淋，許多客人都說「多吃幾球就回本了！」

金姓顧客表示，台中牛排館是台中人的回憶，尤其醬料更是靈魂，黑胡椒爽口微辣，蘑菇醬料的甜味，又會喚起民眾想再吃第2塊，牛排淋上醬料，一口咬下，讓兒時回憶原汁原味重現。不過，也有顧客說，「台中牛排館」印象中就是要有牛排與蒙古烤肉，少了蒙古烤肉，總覺得少了一味。

顧振莆解釋，台中牛排館有47年歷史，元太祖蒙古烤肉只有38年的歷史，原本就是分開兩個品牌，該店限於空間，目前只能供應排餐吃到飽，加上沙拉、熟食、披薩等40多道自助吃到飽菜色；未來元太祖蒙古烤肉會獨立出來以不同方式經營。他也說，台中牛排館近期將開放連鎖，預計2年內在全台開出50家分店，讓台中牛排館再現風華。

台中牛排館不論平假日、午餐或是晚餐時段，價格都是成人799元、兒童399元，均收一成服務費。為了歡慶開幕，4月10日前到店用餐打8折；為回饋老台中人，凡65歲以上民眾，且身份證字號有B或L，也有8折優惠。用餐結帳後，還會送每個客人一盒點心，等同於「吃一餐送一餐」。

走過近半世紀的老品牌「台中牛排館」昨重新開幕，吸引不少台中人來嘗鮮。記者余采瀅／攝影
走過近半世紀的老品牌「台中牛排館」昨重新開幕，吸引不少台中人來嘗鮮。記者余采瀅／攝影
台中牛排館昨天開幕，用餐時段來店幾乎座無虛席，每位顧客都會去煎台排隊點牛排，再到醬料區淋上醬料，品嘗古早味的台中牛排。記者余采瀅／攝影
台中牛排館昨天開幕，用餐時段來店幾乎座無虛席，每位顧客都會去煎台排隊點牛排，再到醬料區淋上醬料，品嘗古早味的台中牛排。記者余采瀅／攝影
台中牛排館昨天開幕，光牛排一天就需準備1200片。記者余采瀅／攝影
台中牛排館昨天開幕，光牛排一天就需準備1200片。記者余采瀅／攝影
走過近半世紀的老品牌「台中牛排館」昨重新開幕，吸引不少台中人來嘗鮮。記者余采瀅／攝影
走過近半世紀的老品牌「台中牛排館」昨重新開幕，吸引不少台中人來嘗鮮。記者余采瀅／攝影
到台中牛排館用餐結帳後，還會送每個客人一盒點心，等同於「吃一餐送一餐」。記者余采瀅／攝影
到台中牛排館用餐結帳後，還會送每個客人一盒點心，等同於「吃一餐送一餐」。記者余采瀅／攝影

牛排 蒙古 烤肉

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