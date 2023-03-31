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家樂福兒童節當天量販消費免費送多多 滿額加碼送韓國乳酸飲

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月4日當日消費滿額送韓國超人氣啵樂樂乳酸飲料，全台限量2萬瓶。圖／家樂福提供
4月4日當日消費滿額送韓國超人氣啵樂樂乳酸飲料，全台限量2萬瓶。圖／家樂福提供

今年兒童節遇上5天連假，一定要全家一起出遊吃喝玩樂！家樂福歡慶兒童節，4月4日當日全台準備2萬瓶韓國超人氣啵樂樂乳酸飲料（牛奶、草莓口味隨機贈送），會員當日消費量販店／家速配滿1,000元、超市店滿400元免費贈1瓶，數量有限贈完為止；量販店再加碼，憑賣場當日發票不限金額，12歲以下兒童贈統一多多170毫升1瓶（口味隨機）及圖畫紙1張，每店限量120名贈完為止。4月1日至4月9日期間，更邀請到小朋友超愛的人偶到指定賣場進行見面會，星太郎、POTTA、鮮乳坊哞哞與啵樂樂陪小朋友歡度連假。

到家樂福除了採買生活用品，兒童節更特別推出小朋友嗨翻的玩具組合，NERF小菁英系列探索射擊器+菁英系列指揮官RD6原價1,198元、合購優惠價959元，現省239元；多款迷你合金小巴士系列、培樂多黏土系列、寶可夢大冒險與恐龍玩具最低5.9折起。另外，大人的玩具家樂福也幫你準備好，PlayStation 5光碟版主機限量17,580元，使用家樂福玉山聯名卡再享24期0利率。

連假出遊聚會當然少不了各種點心與小零嘴，小孩最愛的橘太郎味付造型海苔有醜白兔、太空世界、森林之王等造型超吸睛，橘平屋海苔全系列商品滿199元以上贈橘平屋搖搖壽司器1個，全台限量5,000個送完為止。還有福樂牛乳推出木瓜牛奶新商品買1送1，搭配蘋果/巧克力/麥芽/牛奶原味任選；還有雀巢美祿沖泡與早餐脆片系列，購買任1件上網登錄再抽美祿恐龍帆布包。

橘太郎味付造型海苔有醜白兔、太空世界、森林之王等造型超吸睛。圖／家樂福提供
橘太郎味付造型海苔有醜白兔、太空世界、森林之王等造型超吸睛。圖／家樂福提供

家樂福 兒童節 連假

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