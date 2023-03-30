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開箱／Nespresso Vertuo POP咖啡機6款新色超搶眼 5種杯量一鍵搞定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
VERTUO POP繽紛上市限時優惠價4,700元（原價5,900元），購機即贈12顆頂級咖啡膠囊體驗組。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP繽紛上市限時優惠價4,700元（原價5,900元），購機即贈12顆頂級咖啡膠囊體驗組。記者黃筱晴／攝影

繼去年5月首度在台推出採用創新Centrifusion高速離心力萃取技術的VERTUO NEXT旗艦級咖啡機之後，Nespresso今宣布再針對喜歡繽紛色彩的咖啡愛好者推出全新VERTUO POP系列咖啡機型，擁有同樣簡單直覺的操作體驗與品質一致不出錯的咖啡製作品質，更一次推出6款搶眼色彩，不僅外型更精巧、價格也更親民。即日起至5月17日，VERTUO POP繽紛上市限時優惠價4,700元，購機即贈12顆頂級咖啡膠囊體驗組，加購50顆咖啡膠囊，享現折300元優惠，即日起至4月19日，購滿任100顆膠囊再贈精美咖啡麻布托特包。

與VERTUO NEXT相比，全新VERTUO POP除了色彩搶眼，僅25公分高的小巧設計，更不受現有空間的高度限制，但功能上卻不受外型的影響，同樣擁有高速離心力萃取技術，只要放入搭載的獨家條碼辨識技術的專屬膠囊，不用另外設定水量，機器即會自動讀取該款咖啡最適合的水溫、轉速、預浸時間與杯量等萃取參數，直接一鍵啟動，就能以每分鐘最高達4,000轉的速度高度旋轉萃取咖啡精華。

VERTUO POP共可製作5種咖啡杯量選擇，從40ml、80ml、150ml、230ml到355ml，從濃縮咖啡到大杯咖啡系列，只要選好想要的咖啡口味膠囊，放入機器內、關上上蓋、一鍵啟動，2分鐘內就可以得到一杯專業級的美味咖啡。

與原本ORIGINAL系列咖啡機相比，VERTUO系列萃取出的咖啡最大的特色就是有厚厚一層約2～2.5公分的Crema咖啡油沫，且口感相當細緻，讓使用者感受與原有機種完全不同的品飲體驗。

VERTUO系列專屬的咖啡膠囊口味越來越多，隨著新機上市更同步推出2款全新VERTUO Alto特大杯臻選咖啡系列，「咖啡大師特調系列」也有全新4款風味咖啡，目前共有超過30款風味選擇，還可依照喜好與牛奶、奶泡搭配飲用，特別適合咖啡品飲喜好多元、喜歡豐厚咖啡油沫口感的消費者。

運用高速離心力萃取技術，VERTUO POP咖啡機萃取出的咖啡有著豐厚細緻的咖啡油沫。記者黃筱晴／攝影
運用高速離心力萃取技術，VERTUO POP咖啡機萃取出的咖啡有著豐厚細緻的咖啡油沫。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP的水箱較小，僅有600ml。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP的水箱較小，僅有600ml。記者黃筱晴／攝影
不用複雜的操作設定，放入專屬膠囊、一鍵啟動，就可以得到一杯專業咖啡。記者黃筱晴／攝影
不用複雜的操作設定，放入專屬膠囊、一鍵啟動，就可以得到一杯專業咖啡。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP咖啡機高度大約只有VERTUO NEXT的三分之二。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP咖啡機高度大約只有VERTUO NEXT的三分之二。記者黃筱晴／攝影
VERTUO POP咖啡機大膽玩色設計，一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6種繽紛色彩供消費者選擇。圖／Nespresso提供
VERTUO POP咖啡機大膽玩色設計，一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6種繽紛色彩供消費者選擇。圖／Nespresso提供
VERTUO系統將每款咖啡的完美萃取參數編碼至每顆膠囊中，搭配條碼辨識功能，咖啡機可自動偵測並完美萃取出每款咖啡的最佳杯量及風味。記者黃筱晴／攝影
VERTUO系統將每款咖啡的完美萃取參數編碼至每顆膠囊中，搭配條碼辨識功能，咖啡機可自動偵測並完美萃取出每款咖啡的最佳杯量及風味。記者黃筱晴／攝影
VERTUO系列萃取出的咖啡最大的特色就是有厚厚一層約2～2.5公分的Crema咖啡油沫。記者黃筱晴／攝影
VERTUO系列萃取出的咖啡最大的特色就是有厚厚一層約2～2.5公分的Crema咖啡油沫。記者黃筱晴／攝影
購機即贈12顆頂級咖啡膠囊體驗組，可依照品飲需求盡情體驗不同風味、不同容量的咖啡。記者黃筱晴／攝影
購機即贈12顆頂級咖啡膠囊體驗組，可依照品飲需求盡情體驗不同風味、不同容量的咖啡。記者黃筱晴／攝影

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