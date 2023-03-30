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繳稅季聰明省！全盈+PAY繳稅折抵全家便利商店會員點數

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
4月5日至5月2日持帳單至全家便利商店繳費並報會員電話，繳費當下即享有「代收併買」優惠活動，每筆帳單繳費代收還可獲得抽獎券一張。圖／全家便利商店提供
4月5日至5月2日持帳單至全家便利商店繳費並報會員電話，繳費當下即享有「代收併買」優惠活動，每筆帳單繳費代收還可獲得抽獎券一張。圖／全家便利商店提供

繳稅季即將到來，全盈+PAY攜手全家便利商店共同為1,600萬會員聰明省荷包！全家便利商店自3月起開放「公費代收點數折抵」服務，無論是4月即將開繳的汽機車牌照稅或5月份需繳納的房屋稅、綜合所得稅皆可使用全盈+PAY支付，並可選擇全家便利商店會員點數折抵。

此外，全家便利商店會員點數也可折抵地價稅、印花稅、營業稅，或每月定期繳納之停車費、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金），技術士技能檢定費用及監理規費亦可繳納，總計14項生活繳費服務，只要打開全家便利商店App並選擇全盈+PAY支付，即可一鍵設定全家便利商店會員點數折抵，更可集章線上兌換商品優惠券、併買優惠等。

自4月5日至5月2日期間，持帳單至全家便利商店繳費並報會員電話，繳費當下即享有「代收併買」優惠活動，包含Let’s Café大杯經典拿鐵、大杯經典美式咖啡享10元折價優惠（每筆帳單限購4杯），威德金盞花葉黃素飲單瓶45元特價等商品優惠供消費者選購；每筆帳單繳費代收還可獲得抽獎券一張，會員以抽獎券進行獎項投注後可參加抽獎，有機會獲得全家便利商店Fami錢包5,000元回饋金、iPhone 14、任天堂Nintendo Switch、Dyson吸塵器等大獎。

4月5日至5月2日持帳單至全家便利商店繳費並報會員電話，繳費當下即享有「代收併買」優惠活動，每筆帳單繳費代收還可獲得抽獎券一張。圖／全家便利商店提供
4月5日至5月2日持帳單至全家便利商店繳費並報會員電話，繳費當下即享有「代收併買」優惠活動，每筆帳單繳費代收還可獲得抽獎券一張。圖／全家便利商店提供

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