繳稅季聰明省！全盈+PAY繳稅折抵全家便利商店會員點數

繳稅季即將到來，全盈+PAY攜手全家便利商店共同為1,600萬會員聰明省荷包！全家便利商店自3月起開放「公費代收點數折抵」服務，無論是4月即將開繳的汽機車牌照稅或5月份需繳納的房屋稅、綜合所得稅皆可使用全盈+PAY支付，並可選擇全家便利商店會員點數折抵。

此外，全家便利商店會員點數也可折抵地價稅、印花稅、營業稅，或每月定期繳納之停車費、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金），技術士技能檢定費用及監理規費亦可繳納，總計14項生活繳費服務，只要打開全家便利商店App並選擇全盈+PAY支付，即可一鍵設定全家便利商店會員點數折抵，更可集章線上兌換商品優惠券、併買優惠等。