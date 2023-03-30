全家便利商店 X「再睡5分鐘」聯名霜淇淋又來啦！4種口味快搶吃

再過幾天就邁入清明連假，可以暫時拋開工作煩惱，給自己休息療癒時光。全家便利商店推出今年春天重磅聯名檔期，再度攜手百萬YouTuber滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，以「癒人節2.0」為主題，開發多款最適合春天的茶口味霜淇淋、飲品、酷繽沙及甜點。「Fami!ce全家霜淇淋」X「再睡5分鐘」聯名霜淇淋繼去年首發熱銷破200萬支後，今年再推全新系列於4月2日正式上市，共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」、「棉被四季金萱」等4種口味；為歡慶兒童節，Fami!ce全家霜淇淋更於4月4日推出單日快閃限定霜淇淋買1送1優惠，快趁機揪親朋好友吃爆！

全家便利商店自去年攜手滴妹創立飲料品牌「再睡5分鐘」聯名開發霜淇淋、飲品及甜點，皆造成搶購風潮、創下銷售佳績，其中推出午茉綠、日安紅口味霜淇淋，上市後熱銷突破百萬支，攻占眾多社群版面。此次全家便利商店再度與「再睡5分鐘」合作，以「再睡5分鐘」店內熱銷茶飲口味，於4月2日起推出4款不同口味霜淇淋，預估將再帶動社群熱議。

「再睡5分鐘」聯名焙茶麥麥霜淇淋，於全家便利商店約1,300間Fami!ce霜淇淋單口味店舖販售，入口帶有濃郁的大麥香氣，尾韻淡淡飄出焙茶特有的穀物香氣，層次感豐富；另有約700間Fami!ce霜淇淋雙口味店舖販售「四季金萱霜淇淋」、「棉被厚奶蓋霜淇淋」及綜合口味「棉被四季金萱霜淇淋」，其中「四季金萱霜淇淋」入口後茶香撲鼻，清爽不膩口，搭配「再睡5分鐘」經典招牌厚奶蓋製成的「棉被厚奶蓋霜淇淋」，濃郁奶香帶點鹹甜的奶蓋與四季金萱茶完美結合。5月4日前嘗鮮優惠價45元（原價49元），4月2日至4月4日會員App「隨買跨店取」更推出5支168元超值優惠；適逢兒童節於4月4日再加碼單日限定Fami!ce霜淇淋買1送1。

除了聯名霜淇淋之外，全家便利商店還攜手「再睡5分鐘」，4月5日起推出跨足多品類的7款新品，首推私品茶桂香金萱茶系列，「桂香金萱茶」使用台灣農林金萱及四季春品種青茶，入口帶有淡雅桂花與金萱茶香，茶韻歷久回甘滑順不苦澀，售價40元，加入鮮乳可現調為「桂香金萱茶歐蕾」，茶香與奶香的完美融合，售價55元；更可升級搭配「再睡5分鐘」招牌棉被厚奶蓋變化出「棉被桂香金萱」，超濃郁奶香搭配茶韻十足的四季金萱，口感層次更豐富，售價75元。同時亦有好評熱銷「棉被仙女紅茶」、「棉被美式」及「棉被拿鐵」回歸，4月5日至4月18日新品上市期間，使用全盈+PAY購買「再睡5分鐘」系列現調飲品可享單杯7折優惠。

全家便利商店minimore甜點也再推聯名新品，以「再睡5分鐘」人氣飲品日安紅濃茶為口味，開發「日安紅濃茶焦糖布丁」（售價42元）、「日安紅濃茶冰皮蛋糕」（售價45元）等2款全新甜點品項，濃郁的日安紅茶香與焦糖布丁、含有卡士達內餡蛋糕的完美搭配，讓整體茶香更凸顯，購買Let’s Café中杯以上咖啡品項搭配minimore可享甜點半價優惠。

酷繽沙系列推出2款超有趣的水果風味酷繽沙，「萄跑星球GO酷繽沙」為濃郁葡萄牛奶風味，搭配彷彿葡萄的寒天晶球，獨特風味與咀嚼口感令人忍不住一口接一口；「蕉個芒果YO酷繽沙」以芒果牛奶結合香蕉風味的茶凍，創新組合帶來最特別的療癒感受。4月5日至4月18日使用全盈+PAY可享酷繽沙單杯55元優惠（原價65元）。