Global Mall母親節首波「美好購物節」3大展連假先玩一波

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，特別以「歡樂慶典樂園」為主軸推出三大展，包括韓國人氣IP「Esther Bunny艾絲樂小兔」粉嫩可愛的打卡點與一系列周邊外，巨型暴龍、劍龍也現身百貨商場帶來「恐龍森林探險」特展，以及趁著連假來場味蕾旅行的「泰國美食展」。

●「艾絲樂小兔」打卡點、會員禮可愛爆擊

由美籍韓裔插畫家Esther Kim所設計創作的「Esther Bunny艾絲樂小兔」，外型像棉花糖般軟萌，是一隻可愛帶點叛逆又具有時尚感的粉紅兔子，超萌水汪汪大眼睛及捲翹睫毛是她的經典特色。今年與Global Mall母親節檔期合作，除了推出夢幻打卡點，還有獨家會員禮、點數兌好禮讓粉絲趁此機會蒐集。

Global Mall即日起至5月14日在新北中和店打造「Esther Bunny艾絲樂小兔」兩大打卡場景，坐落在1樓戶外廣場、高4米的「巨型蛋糕禮物盒」，以應景母親節蛋糕為概念，打造為五層高、四面環繞的巨型立體蛋糕，每一層擺放著精心挑選的母親節禮物，每層、每面都有不同主題，充滿驚喜感。館內1樓也設置了「兔兔野餐派對」打卡點，藍天白雲下綠油油草地中綻放著繽紛花朵，與艾絲樂小兔一起野餐。

另與「艾絲樂小兔」攜手推出多款獨家會員禮，刷Global Mall聯名卡當日單店累計消費滿1,000元，可分別兌換各式粉嫩居家小物。

●巨型暴龍現身百貨「恐龍森林探險」特展展開

除了有少女感十足的萌兔，也有男孩最愛的恐龍。Global Mall與推行古生物策展、科普教育的「根目錄文創」合作，3月30日起至5月14日帶來「恐龍森林探險」特展，全台8店共有13隻巨型恐龍現身，新北中和1樓戶外廣場有3米高、10米長的暴龍現身，吼叫聲中搭配揮動前腳俯身向前猛撲，館內也打造成恐龍叢林擬真場景讓大小朋友近距離接觸，此外全台八店現場還有恐龍哥哥姊姊說故事活動、恐龍化石挖掘組裝或是翻模彩繪等體驗活動。

另外，Global Mall桃園A19自4月2日至4月9日推出「泰國美食展」，廣場及5樓展區集結近千款泰式零食、伴手禮一次購足，包括必買的餅乾零食、泡麵、醬料、皿器及文青商品等，還有道地泰式小吃絕對不能錯過。

●「美好購物節」即日起～4/19三大回饋

「點數、禮券雙回饋最高18%」：刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累計消費滿3,000元，最高送會員點數1,200點及200元電子商品禮券。會員持GMpay於板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費當日累計滿2,000元送點數800點。

「線上線下共累滿額抽萬元」：會員3月30日起至5月14日在全台8店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2,000元即可參加1,000元購物金抽獎，共計抽出100名；累計滿10,000元加碼參加抽10,000元購物金，共計抽出7名。