快訊

離韓國瑜「還有段距離」…李四川1張照片曝心聲 網笑：竟拿他墊背

蔡總統今出訪10天將過境美國 陸外交部氣炸：美方縱容太惡劣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Global Mall母親節首波「美好購物節」3大展連假先玩一波

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，特別推出三大展覽集客。圖／Global Mall提供
Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，特別推出三大展覽集客。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，特別以「歡樂慶典樂園」為主軸推出三大展，包括韓國人氣IP「Esther Bunny艾絲樂小兔」粉嫩可愛的打卡點與一系列周邊外，巨型暴龍、劍龍也現身百貨商場帶來「恐龍森林探險」特展，以及趁著連假來場味蕾旅行的「泰國美食展」。

●「艾絲樂小兔」打卡點、會員禮可愛爆擊

由美籍韓裔插畫家Esther Kim所設計創作的「Esther Bunny艾絲樂小兔」，外型像棉花糖般軟萌，是一隻可愛帶點叛逆又具有時尚感的粉紅兔子，超萌水汪汪大眼睛及捲翹睫毛是她的經典特色。今年與Global Mall母親節檔期合作，除了推出夢幻打卡點，還有獨家會員禮、點數兌好禮讓粉絲趁此機會蒐集。

Global Mall即日起至5月14日在新北中和店打造「Esther Bunny艾絲樂小兔」兩大打卡場景，坐落在1樓戶外廣場、高4米的「巨型蛋糕禮物盒」，以應景母親節蛋糕為概念，打造為五層高、四面環繞的巨型立體蛋糕，每一層擺放著精心挑選的母親節禮物，每層、每面都有不同主題，充滿驚喜感。館內1樓也設置了「兔兔野餐派對」打卡點，藍天白雲下綠油油草地中綻放著繽紛花朵，與艾絲樂小兔一起野餐。

另與「艾絲樂小兔」攜手推出多款獨家會員禮，刷Global Mall聯名卡當日單店累計消費滿1,000元，可分別兌換各式粉嫩居家小物。

●巨型暴龍現身百貨「恐龍森林探險」特展展開

除了有少女感十足的萌兔，也有男孩最愛的恐龍。Global Mall與推行古生物策展、科普教育的「根目錄文創」合作，3月30日起至5月14日帶來「恐龍森林探險」特展，全台8店共有13隻巨型恐龍現身，新北中和1樓戶外廣場有3米高、10米長的暴龍現身，吼叫聲中搭配揮動前腳俯身向前猛撲，館內也打造成恐龍叢林擬真場景讓大小朋友近距離接觸，此外全台八店現場還有恐龍哥哥姊姊說故事活動、恐龍化石挖掘組裝或是翻模彩繪等體驗活動。

另外，Global Mall桃園A19自4月2日至4月9日推出「泰國美食展」，廣場及5樓展區集結近千款泰式零食、伴手禮一次購足，包括必買的餅乾零食、泡麵、醬料、皿器及文青商品等，還有道地泰式小吃絕對不能錯過。

●「美好購物節」即日起～4/19三大回饋

「點數、禮券雙回饋最高18%」：刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，於新北中和、桃園A8、A19、屏東市當日累計消費滿3,000元，最高送會員點數1,200點及200元電子商品禮券。會員持GMpay於板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站消費當日累計滿2,000元送點數800點。

「線上線下共累滿額抽萬元」：會員3月30日起至5月14日在全台8店或環球Online消費，可享跨通路、跨店、跨日累計，消費滿2,000元即可參加1,000元購物金抽獎，共計抽出100名；累計滿10,000元加碼參加抽10,000元購物金，共計抽出7名。

「點數兌好禮周周蒐夢幻品」：會員可善用點數兌換多元好禮，包括艾絲樂小兔、韓系質感鍋具到彼得兔居家用品。

Global Mall新北中和「艾絲樂小兔巨型蛋糕禮物盒」打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「艾絲樂小兔巨型蛋糕禮物盒」打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall打造「恐龍森林探險」特展，全台8店13隻巨型恐龍現身。圖／Global Mall提供
Global Mall打造「恐龍森林探險」特展，全台8店13隻巨型恐龍現身。圖／Global Mall提供
Global Mall與「根目錄文創」合作打造「恐龍森林探險」特展。圖／Global Mall提供
Global Mall與「根目錄文創」合作打造「恐龍森林探險」特展。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「艾絲樂小兔巨型蛋糕禮物盒」打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和「艾絲樂小兔巨型蛋糕禮物盒」打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall推出4月10日至19日加入新會員可換「艾絲樂小兔造型眼罩」。圖／Global Mall提供
Global Mall推出4月10日至19日加入新會員可換「艾絲樂小兔造型眼罩」。圖／Global Mall提供
Global Mall母親節檔期與「Esther Bunny艾絲樂小兔」合作推獨家會員禮、點數兌好禮與超萌打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall母親節檔期與「Esther Bunny艾絲樂小兔」合作推獨家會員禮、點數兌好禮與超萌打卡點。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月20日至5月3日會員扣300點可換「艾絲樂小兔冷飲杯」。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月20日至5月3日會員扣300點可換「艾絲樂小兔冷飲杯」。圖／Global Mall提供
Global Mall母親節檔期獨家會員禮，4月20日至23日刷Global Mall聯名卡滿1,000元可換「艾絲樂小兔送妳一顆心玻璃碗」。圖／Global Mall提供
Global Mall母親節檔期獨家會員禮，4月20日至23日刷Global Mall聯名卡滿1,000元可換「艾絲樂小兔送妳一顆心玻璃碗」。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月10日前會員扣1,900點或扣10點＋1,000元，可兌換韓國CHEF-TOPF玫瑰系列薔薇鍋22公分不沾湯鍋。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月10日前會員扣1,900點或扣10點＋1,000元，可兌換韓國CHEF-TOPF玫瑰系列薔薇鍋22公分不沾湯鍋。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月20日至5月14日扣400點可換「艾絲樂小兔束口袋」或「艾絲樂小兔雙耳袋」 。圖／Global Mall提供
Global Mall點數兌好禮，4月20日至5月14日扣400點可換「艾絲樂小兔束口袋」或「艾絲樂小兔雙耳袋」 。圖／Global Mall提供

環球購物中心 母親節

延伸閱讀

雙色霜淇淋免費送！「御前上茶」連假優惠1次看：前30名直接贈、滿額加碼送霜淇淋及飲品兌換券

竹市兒童藝術節交通懶人包出爐 連假還有惜物市集

蘇花大清水明隧道工程提前完成！ 清明連假不管制

台9線大清水隧道災修工程進度超前 連假不管制

相關新聞

「亞洲50」台灣僅MUME上榜！美食家Liz這樣看

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布，今年台灣僅有MUME一家餐廳...

Columbia防水、抗紫外線新品助攻 穿梭山林也能既帥又美

戶外休閒運動品牌Columbia觀察到，台灣健行運動人口將近500萬，於是在春夏新品中，因應氣候變化，主打防水、抗紫外線機能，同時結合時尚設計，打破眾人對於登山造型想像。

真的是「快」時尚！GU首創App下單到店舖取貨1小時完成

真的很有感！平價流行品牌GU在台的新任營運長藤原康平先生於記者會上宣布，即日起在專屬手機應用程式app下單商品，並選擇到店取貨，最快1小時就能完成，滿足有急用服裝或是一般購物的需求，成就名符其實的「快」時尚。

Global Mall母親節首波「美好購物節」3大展連假先玩一波

Global Mall環球購物中心首波母親節檔期3月30日起至4月19日展開「美好購物節」，適逢4月初的兒童節五天連假，...

2023 WW表展／Carrera 60周年 TAG Heuer閃耀盛大喝采

一向與賽車賽事擁有鮮明連結的泰格豪雅（TAG Heuer），今年適逢Carrera系列60周年，在日內瓦的鐘表與奇蹟現場...

身分證有「陸、仟、元」同字或同音　萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2

全民普發6,000元政策已開放登記，發放日訂於4月6日起，萊爾富歡慶政策，串聯線上線下推出3重普發優惠好康，最低下殺2....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦