全家便利商店App獨家預購「2023澎湖花火節迪士尼主題商品」！澎湖必吃「仙人掌霜淇淋」回歸

每年夏天最大的國內盛會「澎湖國際海上花火節」即將於4月20日正式登場，全家便利商店第3年與澎湖縣政府合作，於全家便利商店會員App「全+1商城」以及電商平台「全家行動購」獨家預購澎湖花火節與迪士尼百年慶典合作的澎湖花火節迪士尼主題商品，包含T恤、棒球帽、透明防水海灘包等多款實用又具紀念價值的商品。此外，全家便利商店4月1日起將於澎湖地區店鋪限定開賣每到澎湖必吃的「仙人掌霜淇淋」，4月10日起在澎湖當地全家便利商店推出消費滿200元送花火節口罩、滿500元送酒精噴瓶的限量滿額贈活動。

澎湖是許多人夏天必去的旅遊勝地，全家便利商店今年再度與澎湖縣政府合作，是唯一可線上預購「2023澎湖花火節迪士尼主題商品」的便利商店，即日起至4月20日可於全家便利商店會員App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」進行預購。首推結合迪士尼100周年LOGO及米奇、米妮的「主題T恤」，共有黑、白兩款，每款售價690元；夏天不可少的「棒球帽」，以經典LOGO搭配可愛的迪士尼人物剪影，共有黑、白兩色，每款售價600元；「透明防水沙灘包」是到海邊玩水必備，售價500元；「折疊雨傘」傘面結合100週年LOGO與迪士尼經典角色，售價600元；「馬克杯」結合帶有炫彩效果的迪士尼經典LOGO及可愛的迪士尼人物剪影，共有黑、白兩款，每款售價350元。

除了線上預購，4月20日起所有商品都可於澎湖地區20間全家便利商店店舖購買到，另有玩水必備的「主題毛巾」，藍白色的設計搭配可愛的迪士尼人物剪影，僅在實體店舖限定販售，售價450元。線上線下商品皆數量有限，售完為止。

4月1日起，澎湖地區全家便利商店限定開賣曾創下熱銷破百萬支的「仙人掌霜淇淋」，酸甜滋味最適合夏天，口感滑順又清涼解暑，不僅讓消費者到全家便利商店就可品嘗到澎湖在地風味，極具特色的紫色造型也非常適合拍照打卡分享，每支售價45元，限量販售，售完為止。

不論是搭船或是搭飛機前往澎湖，4月10日至6月30日只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café大杯冰美式咖啡、私品茶「仙女紅茶」（冷熱不限）、酷繽沙（口味不限）、FMC鹼性離子水（800ml）、FMC金萱二十七（700ml）等5種商品買1送1優惠（5擇1）。