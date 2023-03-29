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7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊首推「蜂蜜美式咖啡」！限時第2杯半價快嘗鮮

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊，自4月5日起率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，熱（中杯）售價60元、冰（大杯）售價70元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊，自4月5日起率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，熱（中杯）售價60元、冰（大杯）售價70元。圖／7-ELEVEN提供

根據調查，全台咖啡年產值約800億元，近4成民眾每天會喝一杯以上的咖啡，瞄準「單日多杯」商機，7-ELEVEN插旗現調風味飲市場多年，以CITY CAFE領軍，攜手CITY TEA、CITY PRIMA、CITY PEARL，目前合計已推出逾20款熱銷單品，帶動現調風味飲相關營業額逐年成長近2成。為迎接初夏，7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊自4月5日起率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，黃金比例調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，4月5日至4月18日活動期間享第2杯半價優惠。

根據7-ELEVEN觀察，現調風味飲熱銷時段為午後時段，以女性族群為大宗，大多以當日第2～3杯飲品選購，口味選擇豐富並與早晨時段的拿鐵或美式咖啡有所區隔，成功帶動午後第二黃金銷售時段。

7-ELEVEN去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯。每年4～6月為蜂蜜產季，為迎接初夏，7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊自4月5日起率通路之先推出「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，嚴選CITY CAFE香醇多層次的美式咖啡，調和全新升級、黃金比例的在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，完美呈現風靡日韓的迷人風味，果香清甜、蜜味豐厚，提供蜂蜜控全新首選，熱（中杯）售價60元、冰（大杯）售價70元。為歡慶新品上市，4月5日至4月18日CITY CAFE蜂蜜美式咖啡、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。

此外，CITY CAFE也推出「春天品茶賞」活動，即日起至4月4日CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵與贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價優惠；而CITY TEA掌握初夏體感商機，推出「春賞水果季」活動，即日起至4月4日CITY TEA香鑽水果茶、春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、完熟蘋果冰茶、一顆檸檬青茶／紅茶任選2杯99元優惠。

7-ELEVEN歡慶新品上市，4月5日至4月18日CITY CAFE蜂蜜美式咖啡、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN歡慶新品上市，4月5日至4月18日CITY CAFE蜂蜜美式咖啡、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」以黃金比例調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，完美呈現風靡日韓的迷人風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」以黃金比例調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，完美呈現風靡日韓的迷人風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE領軍插旗現調風味飲市場，逾20款熱銷單品搶攻午後暢飲商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE領軍插旗現調風味飲市場，逾20款熱銷單品搶攻午後暢飲商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察現調風味飲熱銷時段為午後時段，以女性族群為大宗，大多以當日第2～3杯飲品選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察現調風味飲熱銷時段為午後時段，以女性族群為大宗，大多以當日第2～3杯飲品選購。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 蜂蜜 荔枝

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