7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊首推「蜂蜜美式咖啡」！限時第2杯半價快嘗鮮

根據調查，全台咖啡年產值約800億元，近4成民眾每天會喝一杯以上的咖啡，瞄準「單日多杯」商機，7-ELEVEN插旗現調風味飲市場多年，以CITY CAFE領軍，攜手CITY TEA、CITY PRIMA、CITY PEARL，目前合計已推出逾20款熱銷單品，帶動現調風味飲相關營業額逐年成長近2成。為迎接初夏，7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊自4月5日起率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，黃金比例調和在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，4月5日至4月18日活動期間享第2杯半價優惠。

根據7-ELEVEN觀察，現調風味飲熱銷時段為午後時段，以女性族群為大宗，大多以當日第2～3杯飲品選購，口味選擇豐富並與早晨時段的拿鐵或美式咖啡有所區隔，成功帶動午後第二黃金銷售時段。

7-ELEVEN去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯。每年4～6月為蜂蜜產季，為迎接初夏，7-ELEVEN攜手蜜蜂工坊自4月5日起率通路之先推出「CITY CAFE蜂蜜美式咖啡」，嚴選CITY CAFE香醇多層次的美式咖啡，調和全新升級、黃金比例的在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，完美呈現風靡日韓的迷人風味，果香清甜、蜜味豐厚，提供蜂蜜控全新首選，熱（中杯）售價60元、冰（大杯）售價70元。為歡慶新品上市，4月5日至4月18日CITY CAFE蜂蜜美式咖啡、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價優惠。