6000元放大術！高雄飯店爭推住房專案搶客
全民普發6000元，高雄飯店、影城等業紛紛祭出增值「放大術」搶攻商機，高雄翰品酒店推住宿每人每晚只要1500元；高雄英迪格酒店也推出升等住房送餐食優惠。到全台「秀泰生活」消費滿6000元，就送600點！
高雄3、4月很熱鬧，大咖藝人接力開演唱會，旅宿業住房率噴發，接著政府普發6000元將入袋，業者無不把握清明連假爭搶商機。
高雄翰品酒店推出春遊住宿專案，6000元可以兩人同行入住豪華套房2晚，相當於每人每晚僅需1500元，住房享受更加升級。這項優惠即日起至6月15日止，假日入住須加價，每日限量3間。
高雄英迪格酒店推「你和我之間的旅行」專案，每房6000元起，平日入住即升等公園景觀房，含早餐2客、調酒2杯及氣泡酒、巧克力禮盒，此外也和吳寶春合作DIY蛋糕課程，邀牡羊座、金牛座壽星來趟生日之旅。
另4月份到全台「秀泰生活」，消費滿6000元，就送600點「4/6、4/16、4/26當日消費滿666元，加碼再送66點」；4/1至4/6消費滿666元，天天抽6666點，好康連連。
Global Mall新左營車站除推出三大獨家回饋，更因應出遊旅客力推休閒服飾、旅遊配件及美食優惠5折起，便利消費者享購物、享食一次滿足。
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