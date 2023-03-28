股神巴菲特最愛！S&W Butcher's Shop全球首店 落腳信義微風
台北高人氣高空約會餐廳、同時也是股神巴菲特最愛的美國經典牛排餐廳品牌Smith & Wollensky，推出以內用餐廳、外帶沙拉、肉舖商店三合一新形態經營的全新副牌S&W Butcher's Shop，全球首家店面落腳於台北信義區信義微風4樓。內用餐廳已開始接受3月31日起的線上訂位，外帶沙拉、肉舖商店預計四月中開始營業。
Smith & Wollensky於2019年來台展店已屆滿4周年，雖從2020年開始新冠疫情衝擊全世界餐飲市場，Smith & Wollensky Taipei仍於疫情期間維持穩定成長的營運並繳出了漂亮的成績單，更成為疫情大爆發期間全球唯一仍在營業的Smith & Wollensky分店，因此美國總部看中台灣的驚人消費力與食力，選擇將S&W Butcher's Shop全球首店開在台北，希望借助台灣經驗放眼全世界，複製全新成功模式。
S&W Butcher's Shop瞄準中高價餐飲市場，提供內用、外帶與商店三位一體服務。入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區，占地60坪，共有50席座位；肉舖商店位於餐廳的右側，為獨立銷售空間，販售各式生肉品項如Smith & Wollensky乾式熟成牛排、美國PRIME等級牛肉、台灣雲林究好豬排…等，並有銷售S&W自有酒款與餐飲用具。
在菜色規劃方面，20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%為全新菜色，主餐價格從580元到1680元，客單價約為1500元。除多款單人份量牛排主餐如菲力8OZ.、紐約客9OZ.、牛排脆薯8OZ.和慢烤牛肋排12OZ.，也增加了許多輕食類選擇，如義大利麵、帕尼尼、三明治和漢堡，其中三明治和帕尼尼的牛肉份量也都足足多達5OZ.以上，飽足感十足。非牛排類的主餐也十分精采，如脆皮去骨究好豬腳和華倫斯基烤半雞，維持超大份量的特色，提供肉食愛好者滿滿的蛋白質。
外帶My Salad為美式主餐沙拉，以自選沙拉吧的方式提供，有2款沙拉生菜、5款沙拉醬、超過30種配料與7種肉類可供挑選，附贈手工麵包，價位為280元起，另有湯品和飲品可加點，同時滿足肉食族與草食族的需要，預計於四月中開始供應。
◎S&W Butcher's Shop
訂位專線：02-2725-1200 線上訂位：https://reurl.cc/Q4aYVO
地址：微風信義4樓（台北市忠孝東路五段68號）
營業時間：週日至周三 11:00～21:30；週四至周六 11:00～22:00
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言