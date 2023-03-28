快訊

參訪南京總統府 馬英九看到國民政府舊卷宗吐「這3字」

狒狒中彈亡「官員還擺拍」 桃園市農業局要懲處了：深感不妥與歉意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股神巴菲特最愛！S&W Butcher's Shop全球首店 落腳信義微風

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
提供多款全新輕食類餐點。圖／Smith & Wollensky提供。
提供多款全新輕食類餐點。圖／Smith & Wollensky提供。

台北高人氣高空約會餐廳、同時也是股神巴菲特最愛的美國經典牛排餐廳品牌Smith & Wollensky，推出以內用餐廳、外帶沙拉、肉舖商店三合一新形態經營的全新副牌S&W Butcher's Shop，全球首家店面落腳於台北信義區信義微風4樓。內用餐廳已開始接受3月31日起的線上訂位，外帶沙拉、肉舖商店預計四月中開始營業。

入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區。圖／Smith & Wollensky提供。
入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區。圖／Smith & Wollensky提供。

Smith & Wollensky於2019年來台展店已屆滿4周年，雖從2020年開始新冠疫情衝擊全世界餐飲市場，Smith & Wollensky Taipei仍於疫情期間維持穩定成長的營運並繳出了漂亮的成績單，更成為疫情大爆發期間全球唯一仍在營業的Smith & Wollensky分店，因此美國總部看中台灣的驚人消費力與食力，選擇將S&W Butcher's Shop全球首店開在台北，希望借助台灣經驗放眼全世界，複製全新成功模式。

S&W牛排脆薯8oz，1380元。圖／Smith & Wollensky提供。
S&W牛排脆薯8oz，1380元。圖／Smith & Wollensky提供。
S&W乾式熟成牛肉漢堡680元。圖／Smith & Wollensky提供。
S&W乾式熟成牛肉漢堡680元。圖／Smith & Wollensky提供。

S&W Butcher's Shop瞄準中高價餐飲市場，提供內用、外帶與商店三位一體服務。入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區，占地60坪，共有50席座位；肉舖商店位於餐廳的右側，為獨立銷售空間，販售各式生肉品項如Smith & Wollensky乾式熟成牛排、美國PRIME等級牛肉、台灣雲林究好豬排…等，並有銷售S&W自有酒款與餐飲用具。

巨大聖代420元。記者高婉珮／攝影。
巨大聖代420元。記者高婉珮／攝影。
巨大巧克力蛋糕520元。記者高婉珮／攝影。
巨大巧克力蛋糕520元。記者高婉珮／攝影。
酥炸BBQ牛肉春捲480元。圖／Smith & Wollensky提供。
酥炸BBQ牛肉春捲480元。圖／Smith & Wollensky提供。
華倫斯基烤半雞，980元。圖／Smith & Wollensky提供。
華倫斯基烤半雞，980元。圖／Smith & Wollensky提供。

在菜色規劃方面，20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%為全新菜色，主餐價格從580元到1680元，客單價約為1500元。除多款單人份量牛排主餐如菲力8OZ.、紐約客9OZ.、牛排脆薯8OZ.和慢烤牛肋排12OZ.，也增加了許多輕食類選擇，如義大利麵、帕尼尼、三明治和漢堡，其中三明治和帕尼尼的牛肉份量也都足足多達5OZ.以上，飽足感十足。非牛排類的主餐也十分精采，如脆皮去骨究好豬腳和華倫斯基烤半雞，維持超大份量的特色，提供肉食愛好者滿滿的蛋白質。

S&W Butcher's Shop約20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%是全新菜色。圖／Smith & Wollensky提供。
S&W Butcher's Shop約20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%是全新菜色。圖／Smith & Wollensky提供。

外帶My Salad為美式主餐沙拉，以自選沙拉吧的方式提供，有2款沙拉生菜、5款沙拉醬、超過30種配料與7種肉類可供挑選，附贈手工麵包，價位為280元起，另有湯品和飲品可加點，同時滿足肉食族與草食族的需要，預計於四月中開始供應。

S&W Butcher's Shop整體裝潢延續主品牌Smith & Wollensky的綠色系與木質調。記者高婉珮／攝影。
S&W Butcher's Shop整體裝潢延續主品牌Smith & Wollensky的綠色系與木質調。記者高婉珮／攝影。

◎S&W Butcher's Shop

訂位專線：02-2725-1200 線上訂位：https://reurl.cc/Q4aYVO

地址：微風信義4樓（台北市忠孝東路五段68號）

營業時間：週日至周三 11:00～21:30；週四至周六 11:00～22:00

乾式熟成牛肉丸380元。圖／Smith & Wollensky提供。
乾式熟成牛肉丸380元。圖／Smith & Wollensky提供。

餐廳 牛排 漢堡 巴菲特 微風

延伸閱讀

有片｜清爽開胃、好吃又有飽足感的韓國冷烏龍麵沙拉

牛排店廁所一片藍光嚇壞她 內行人曝原因：國外很常見

歡慶兒童節 土庫國小打造城堡遊樂世界、家長會請吃牛排

補班日大口吃肉！ 瀧厚牛排「買肉送肉」再送燉飯濃湯　見島和牛「+1元多一塊」

相關新聞

股神巴菲特最愛！S&W Butcher's Shop全球首店 落腳信義微風

台北高人氣高空約會餐廳、同時也是股神巴菲特最愛的美國經典牛排餐廳品牌Smith & Wollensky，推出以內用餐廳、...

momo購物網「行李箱金賞」品牌行李箱、旅行配件限時5折起

旅遊熱度持續飆升，加上清明連假即將到來，再掀一波旅遊商機，momo購物網年初至今站上行李箱買氣年增衝破400%，旅用頸枕...

2023 WW表展／55歲鳳凰女瀏海有點萌！ 攜手蕭邦做環保

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）在2023年3月27日於日內瓦舉行的鐘表與奇蹟表展（Watches & Wonders...

首批限量1萬張！7-ELEVEN推「6000元放大隨取卡」加碼送1000元購物金

響應政府普發6,000元政策，7-ELEVEN線上線下自4月6日起陸續祭出5大加碼回饋方案，包括「2,000元／6,00...

指尖藝術小心踩雷 美甲施作最怕「這些」！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「美甲地雷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大地雷美甲經驗。

全聯搶先回饋「事事購物節」 限時6000元優惠放大術

全民普發6,000元終於要來了！響應政府還稅於民，全聯趁今年「事事購物節」傳授優惠放大術，不論使用PX Pay、全支付、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦