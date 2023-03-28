股神巴菲特最愛！S&W Butcher's Shop全球首店 落腳信義微風

台北高人氣高空約會餐廳、同時也是股神巴菲特最愛的美國經典牛排餐廳品牌Smith & Wollensky，推出以內用餐廳、外帶沙拉、肉舖商店三合一新形態經營的全新副牌S&W Butcher's Shop，全球首家店面落腳於台北信義區信義微風4樓。內用餐廳已開始接受3月31日起的線上訂位，外帶沙拉、肉舖商店預計四月中開始營業。

入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區。圖／Smith & Wollensky提供。

Smith & Wollensky於2019年來台展店已屆滿4周年，雖從2020年開始新冠疫情衝擊全世界餐飲市場，Smith & Wollensky Taipei仍於疫情期間維持穩定成長的營運並繳出了漂亮的成績單，更成為疫情大爆發期間全球唯一仍在營業的Smith & Wollensky分店，因此美國總部看中台灣的驚人消費力與食力，選擇將S&W Butcher's Shop全球首店開在台北，希望借助台灣經驗放眼全世界，複製全新成功模式。

S&W牛排脆薯8oz，1380元。圖／Smith & Wollensky提供。 S&W乾式熟成牛肉漢堡680元。圖／Smith & Wollensky提供。

S&W Butcher's Shop瞄準中高價餐飲市場，提供內用、外帶與商店三位一體服務。入口左側為DINE OUT主餐沙拉外帶櫃台；右側為DINE IN內用餐廳區，占地60坪，共有50席座位；肉舖商店位於餐廳的右側，為獨立銷售空間，販售各式生肉品項如Smith & Wollensky乾式熟成牛排、美國PRIME等級牛肉、台灣雲林究好豬排…等，並有銷售S&W自有酒款與餐飲用具。

巨大聖代420元。記者高婉珮／攝影。 巨大巧克力蛋糕520元。記者高婉珮／攝影。 酥炸BBQ牛肉春捲480元。圖／Smith & Wollensky提供。 華倫斯基烤半雞，980元。圖／Smith & Wollensky提供。

在菜色規劃方面，20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%為全新菜色，主餐價格從580元到1680元，客單價約為1500元。除多款單人份量牛排主餐如菲力8OZ.、紐約客9OZ.、牛排脆薯8OZ.和慢烤牛肋排12OZ.，也增加了許多輕食類選擇，如義大利麵、帕尼尼、三明治和漢堡，其中三明治和帕尼尼的牛肉份量也都足足多達5OZ.以上，飽足感十足。非牛排類的主餐也十分精采，如脆皮去骨究好豬腳和華倫斯基烤半雞，維持超大份量的特色，提供肉食愛好者滿滿的蛋白質。

S&W Butcher's Shop約20%為Smith & Wollensky經典菜式，80%是全新菜色。圖／Smith & Wollensky提供。

外帶My Salad為美式主餐沙拉，以自選沙拉吧的方式提供，有2款沙拉生菜、5款沙拉醬、超過30種配料與7種肉類可供挑選，附贈手工麵包，價位為280元起，另有湯品和飲品可加點，同時滿足肉食族與草食族的需要，預計於四月中開始供應。

S&W Butcher's Shop整體裝潢延續主品牌Smith & Wollensky的綠色系與木質調。記者高婉珮／攝影。