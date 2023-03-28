好市多「鮮橙」驗出禁用農藥 日本草莓再攔截３批
食藥署今公布邊境食品查驗不合格清單，本周有8品項，日本草莓再度上榜3批，另有1批「烏賊」檢出重金屬鎘超標。其餘品項則有印尼的「ABC特辣椒醬」檢出漂白劑含量不符規定、緬甸的「軒軒牌軒軒牌 烏龍麵條500公克」檢出防腐劑含量不符規定，知名量販店好市多進口一批美國「鮮橙」也一樣被攔截。
由「好市多股份有限公司」進口美國一批「SUN FRESH鮮橙（FRESH ORANGE）」檢出殘留農藥勃激素A3 0.03ppm，總重6公斤，全數仍得退運或銷毀。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，依照台灣食品法規，勃激素A3並不是准用於該類水果的生長調節劑。
印尼的「ABC特辣椒醬」，檢出漂白水二氧化硫0.126 g/kg；印度「鮮葡萄」檢出殘留農藥克美素0.01 ppm；緬甸「軒軒牌軒軒牌 烏龍麵條」檢出防腐劑苯甲酸0.29 g/kg，全數都已退運銷毀。
此外，日本鮮草莓本周共3批不合格，總重1615公斤，由「上佳水果有限公司」自日本佐賀進口的草莓，檢出殘留農藥氟尼胺0.04 ppm，有622.5公斤；「川咏水果有限公司」自日本進口的福岡、熊本草莓，檢出殘留農藥賜派滅0.02 ppm以及0.01 ppm，有992.5公斤。
陳慶裕說，這也是去年11月開始這個草莓產季，目前是單週違規重量最多的。目前邊境針對日本草莓仍然維持百分之百抽驗措施。由「齊霖國際企業社」進口的日本「烏賊(FRESH TOYAMA SQUID)」則檢出檢出重金屬鎘3 mg/kg，超出線量的1 mg/kg，總重12公斤全數銷毀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言