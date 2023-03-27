聽新聞
test
0:00 / 0:00
許願成功！金色三麥「MISSS蜂蜜氣泡酒」限量回歸
蜂蜜釀造專家SUNMAI金色三麥年初推出全新力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」，上市後在全台掀起搶購熱潮，平均30秒賣出一瓶，開賣4天萬瓶即售罄，品牌單日收到破百則私訊許願「MISSS蜂蜜氣泡酒」回歸。
回應粉絲們的熱切期待，金色三麥重啟釀造，歷經一個月多的發酵、熟成等工序，即日起「MISSS蜂蜜氣泡酒」正式回歸，即日起至5月7日於指定賣場、全台金色三麥啤酒餐廳限量開賣，每瓶定價499元（實際售價以各通路為準），限量商品，售完為止。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」使用越來越珍貴稀少的台灣龍眼蜜和荔枝蜜，100%無添加的純蜜釀出天然馥郁蜜香，並且以香檳酵母自然發酵，在淡金色酒體中釋放細緻氣泡，展現如香檳般的優雅氣韻，是 SUNMAI 將發酵工藝推向更上一層的里程碑。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言