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許願成功！金色三麥「MISSS蜂蜜氣泡酒」限量回歸

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒體透出淡金色光暈，蜂蜜香氣柔美、氣泡細緻。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒體透出淡金色光暈，蜂蜜香氣柔美、氣泡細緻。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蜂蜜釀造專家SUNMAI金色三麥年初推出全新力作「MISSS蜂蜜氣泡酒」，上市後在全台掀起搶購熱潮，平均30秒賣出一瓶，開賣4天萬瓶即售罄，品牌單日收到破百則私訊許願「MISSS蜂蜜氣泡酒」回歸。

回應粉絲們的熱切期待，金色三麥重啟釀造，歷經一個月多的發酵、熟成等工序，即日起「MISSS蜂蜜氣泡酒」正式回歸，即日起至5月7日於指定賣場、全台金色三麥啤酒餐廳限量開賣，每瓶定價499元（實際售價以各通路為準），限量商品，售完為止。

「MISSS蜂蜜氣泡酒」使用越來越珍貴稀少的台灣龍眼蜜和荔枝蜜，100%無添加的純蜜釀出天然馥郁蜜香，並且以香檳酵母自然發酵，在淡金色酒體中釋放細緻氣泡，展現如香檳般的優雅氣韻，是 SUNMAI 將發酵工藝推向更上一層的里程碑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒精濃度8%，每瓶定價499元，即日起限量上市。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」酒精濃度8%，每瓶定價499元，即日起限量上市。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」以100%台灣蜂蜜和香檳酵母釀造， 透過自然發酵產生細緻氣泡。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MISSS蜂蜜氣泡酒」以100%台灣蜂蜜和香檳酵母釀造， 透過自然發酵產生細緻氣泡。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蜂蜜 荔枝

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