鈴鹿賽道樂園新設施登場 3月底前只要10元體驗價

位於高雄SKM Park Outlets內的鈴鹿賽道樂園，睽違6年鈴鹿賽道樂園推出全新設施「迷你工程師」，這是一款投幣式的電動車，即日起至3月31日開放試營運，天天只要10元銅板價，就可讓小朋友自己體驗操控駕車樂趣，兒童5天連假則有優惠價20元。

小朋友尤其是男孩子特別喜歡玩各種車款，迷你工程師設施造型有3款分別是挖土機、堆高機以及推土機，這三款車類設施可讓小朋友自己選擇搭乘，造型可愛之外，還有全包的舒適座椅。

鈴鹿賽道樂園園區除了新設施「迷你工程師」之外，更有許多特色車類設施讓孩子來挑戰體驗。像是強調遵守交通規則的設施「酷奇拉駕駛學校」以及強調守時重要性的「滴答電車」是小朋友們來樂園必玩設施。

還有來自日本鈴鹿賽車樂園MOTOPIA唯一海外授權的駕駛主題樂園，是大人小孩都能玩的賽車樂園，除了體驗有趣設施外，更強調體驗過程中的教育意義。4月兒童5天連假，推出「兒童總動員」優惠，全日暢遊票價只要599元(原價980元)再加送限量「迷你工程師」可愛造型紙

帽一個，每日限量100組(暢遊票券不含卡丁車、小小騎士與迷你工程師)。