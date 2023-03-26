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鈴鹿賽道樂園新設施登場 3月底前只要10元體驗價

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
鈴鹿賽道樂園推出全新設施「迷你工程師」，即日起至3月31日開放試營運，天天只要10元銅板價，兒童5天連假優惠價20元。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園推出全新設施「迷你工程師」，即日起至3月31日開放試營運，天天只要10元銅板價，兒童5天連假優惠價20元。圖／鈴鹿賽道樂園提供

位於高雄SKM Park Outlets內的鈴鹿賽道樂園，睽違6年鈴鹿賽道樂園推出全新設施「迷你工程師」，這是一款投幣式的電動車，即日起至3月31日開放試營運，天天只要10元銅板價，就可讓小朋友自己體驗操控駕車樂趣，兒童5天連假則有優惠價20元。

小朋友尤其是男孩子特別喜歡玩各種車款，迷你工程師設施造型有3款分別是挖土機、堆高機以及推土機，這三款車類設施可讓小朋友自己選擇搭乘，造型可愛之外，還有全包的舒適座椅。

鈴鹿賽道樂園園區除了新設施「迷你工程師」之外，更有許多特色車類設施讓孩子來挑戰體驗。像是強調遵守交通規則的設施「酷奇拉駕駛學校」以及強調守時重要性的「滴答電車」是小朋友們來樂園必玩設施。

還有來自日本鈴鹿賽車樂園MOTOPIA唯一海外授權的駕駛主題樂園，是大人小孩都能玩的賽車樂園，除了體驗有趣設施外，更強調體驗過程中的教育意義。4月兒童5天連假，推出「兒童總動員」優惠，全日暢遊票價只要599元(原價980元)再加送限量「迷你工程師」可愛造型紙

帽一個，每日限量100組(暢遊票券不含卡丁車、小小騎士與迷你工程師)。

鈴鹿賽道樂園不僅是搭捷運就能抵達，樂園全園區都能使用電子支付，讓遊玩樂園省去舟車勞頓又能免排隊購票，嗶卡扣款更方便。

迷你工程師設施造型有3款，分別是挖土機、堆高機以及推土機，小朋友可自己體驗操控駕車樂趣。圖／鈴鹿賽道樂園提供
迷你工程師設施造型有3款，分別是挖土機、堆高機以及推土機，小朋友可自己體驗操控駕車樂趣。圖／鈴鹿賽道樂園提供
滴答電車。圖／鈴鹿賽道樂園提供
滴答電車。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園有各式各樣的車類設施，滿足小孩親自駕駛的樂趣。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園有各式各樣的車類設施，滿足小孩親自駕駛的樂趣。圖／鈴鹿賽道樂園提供
宣導正確的交通安知識的酷奇拉駕駛學校。圖／鈴鹿賽道樂園提供
宣導正確的交通安知識的酷奇拉駕駛學校。圖／鈴鹿賽道樂園提供

連假 日本 捷運

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