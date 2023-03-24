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獲准參訪後驚吐感想 美資深記者：在台積電工廠「見到神的面容」

姓名與「郭」同音、整桌享優惠！尬鍋集點再送海鮮拼盤

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
金熬剝皮辣椒鍋，辣中帶甜暖心開胃。圖／王品集團提供
金熬剝皮辣椒鍋，辣中帶甜暖心開胃。圖／王品集團提供

快拿出身分證，王品集團旗下台式潮鍋「尬鍋」即日起號召全國各地「郭」家人開鍋，姓名裡只要有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的朋友，4月底前到「尬鍋」消費整桌套餐享88折優惠。此外，加入品牌LINE好友集點，不論內用或外帶單筆消費滿400元，即可獲1點，集滿8點再招待價值199元海鮮拼盤一份。

「尬鍋」首家門店開幕時，曾創下10天熱銷5千鍋的好成績，近期更榮登網路數據調查「十大人氣台式雞湯火鍋店」第一名。「尬鍋」即起展開感恩慶典，4/30前不限姓「郭」還是名字裡有「國」，只要有「ㄍㄨㄛ」、「ㄍㄨㄛˊ」「ㄍㄨㄛˇ」、「ㄍㄨㄛˋ」同音的民眾，憑身分證、健保卡等相關有效證件到店消費，即可享整桌套餐88折優惠，每桌限用一次。

「尬鍋」採單人鍋型態，可依個人喜好選擇剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等台式濃醇湯底，另提供自助吧備有30款蔬菜吧、甜點、台式經典冷飲吃到飽。搶攻夜貓族宵夜經濟，周末營業時間從中午開到凌晨2點，集團內部數據發現，「尬鍋」宵夜時段來客率，較多人鍋物品牌多5%，顯示快速方便食用的個人鍋，具發展深夜經濟潛力。

其中，點餐率最高的「金熬剝皮辣椒雞鍋」，是主廚走訪台灣鄉鎮，混搭各產地的剝皮辣椒，打造出兼具清新辣度與回甘甜味的百搭湯底，曾單月熱銷一萬五千鍋。融合蒜香與蛤蜊精華的「金銀蒜頭蛤蜊雞鍋」，山珍海味集於一鍋。除了台式雞湯火鍋，「尬鍋」也供應銷魂雞肉飯、日曬油蔥麵線、尬個炸蛋等台式小食，選擇多樣。

加入LINE好友集點活動，招待海鮮拼盤。圖／王品集團提供
加入LINE好友集點活動，招待海鮮拼盤。圖／王品集團提供
尬鍋供應真香無骨鹹酥雞等台式小食。圖／王品集團提供
尬鍋供應真香無骨鹹酥雞等台式小食。圖／王品集團提供

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