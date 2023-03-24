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7-ELEVEN「行動隨時取」推CITY系列指定商品71折起優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列指定商品推薦「CITY TEA一顆檸檬青茶」買100杯送40杯，相當於單組現省2,400元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列指定商品推薦「CITY TEA一顆檸檬青茶」買100杯送40杯，相當於單組現省2,400元。圖／7-ELEVEN提供

物價漲聲不斷，根據主計總處資料顯示，去年外食費漲幅5.77%，創下14年來新高點。瞄準抗漲商機，7-ELEVEN化身神隊友，CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠，特別推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」指定案型，最高一年約可省下近萬元，約等於可現賺飛日本的機票一張，更可享有「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」等3大優勢，提供消費者聰明買、輕鬆省的最佳首選。

黑金商機持續發酵，每日來一杯咖啡已是民眾的生活日常，如何「聰明買、輕鬆省」在這通膨時代更為重要。7-ELEVEN自2020年起陸續將CITY全系列4大品牌，包含CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品加入「OPEN POINT行動隨時取」，多樣化商品組合符合消費者需求及生活情境，除了指定組合年現省最高近萬元外，更主打「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」3大優勢，透過數位化兌領及轉贈分享、數位送禮傳情，除了不斷優化企業自身數位體驗及精準會員經營，也同步解決消費者傳統保存紙本單據的痛點、並便利優化購物體驗，持續獲得好評，平均每3.7秒即售出一組，帶動逐年相關類別業績成長1成。

7-ELEVEN觀察消費者除了自行兌領外，也會分享給身邊親朋好友一同享用，更會用一杯咖啡當成簡單打氣鼓舞的禮物，而部分企業也會透過數位形式轉贈商品給予員工，打造另類的數位犒賞商機。「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列指定商品推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」買100杯送45杯，相當於單組現省4,050元；「CITY CAFE大杯拿鐵」買100杯送40杯，相當於單組現省2,200元；「CITY TEA一顆檸檬青茶」買100杯送40杯，相當於單組現省2,400元。

黑金商機持續發酵，每日來一杯咖啡已是民眾的生活日常，如何「聰明買、輕鬆省」在這通膨時代更為重要。圖／7-ELEVEN提供
黑金商機持續發酵，每日來一杯咖啡已是民眾的生活日常，如何「聰明買、輕鬆省」在這通膨時代更為重要。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款CITY系列指定飲品長銷案型最低71折起優惠，主打「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」3大優勢。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款CITY系列指定飲品長銷案型最低71折起優惠，主打「無效期」、「跨店領取」、「轉贈無限次數」3大優勢。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款CITY系列指定商品長銷案型最低71折起優惠，特別推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」指定案型，最高一年約可省下近萬元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款CITY系列指定商品長銷案型最低71折起優惠，特別推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」指定案型，最高一年約可省下近萬元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN咖啡精明省錢術！CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN咖啡精明省錢術！CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列指定商品推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」買100杯送45杯，相當於單組現省4,050元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」CITY系列指定商品推薦「CITY PRIMA精品拿鐵」買100杯送45杯，相當於單組現省4,050元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY系列飲品於「OPEN POINT行動隨時取」推出超過20款指定商品長銷案型最低71折起優惠。圖／7-ELEVEN提供

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