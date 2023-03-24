7-ELEVEN「家庭號飲品專區」包月買可享最低74折起優惠

一日三餐包月訂購最划算！7-ELEVEN藉由OPEN POINT App「行動隨時取」祭出全新抗漲訂閱制菜單，超過20種訂閱組合、折扣下殺最低65折起，從每日必備的咖啡、人氣早餐選擇的熱壓吐司與烘焙麵包，以及午、晚餐任君挑選的燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到下午茶必喝必吃的現調茶飲、甜點蛋糕一應俱全，訂閱人數較去年同期成長近1倍，即日起更加碼將「家庭號飲品專區」加入訂閱制菜單，可分次領、也能與親友共享，滿足家庭客、上班族需求。

根據7-ELEVEN觀察，近年受到疫情與物價上漲影響，民眾消費結構改變，喜愛購買組合套餐、大包裝商品，折扣後單價更划算，除了住宅型商圈，不少上班族也會揪團購買家庭號鮮乳，配上咖啡或紅茶在辦公室自製風味拿鐵，或是購買優酪乳、豆漿後放在公司內多人共享，滿足每日補給需求，7-ELEVEN自去年於實體門市推出「家庭號飲品專區」，針對鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等6大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價，帶動相關類別業績成長2成。

7-ELEVEN「家庭號飲品專區」為擴大滿足需求，即日起至整合線上線下資源提供消費者更多元、輕鬆、划算的購買方案，即日起至6月30日線上集結8款人氣家庭號冷藏飲品首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務，同品項30天內訂閱5瓶優惠最低74折至89折、最高現省97元，可一次購買、分次取貨，也可揪親朋好友團購、一鍵使用全民共享服務即可共享到指定好友帳戶，想喝再就近領更方便。