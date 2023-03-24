快訊

空拍直擊影片／南部旱情加劇！觀音湖將乾涸 上萬魚群暴斃

3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有

狒狒也會工作！南非鐵路局雇用「狒狒鐵道員」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN「家庭號飲品專區」包月買可享最低74折起優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「家庭號飲品專區」首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務，可一次購買、分次取貨，一鍵使用全民共享服務即可共享到指定好友帳戶，訂閱活動至6月30日。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「家庭號飲品專區」首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務，可一次購買、分次取貨，一鍵使用全民共享服務即可共享到指定好友帳戶，訂閱活動至6月30日。圖／7-ELEVEN提供

一日三餐包月訂購最划算！7-ELEVEN藉由OPEN POINT App「行動隨時取」祭出全新抗漲訂閱制菜單，超過20種訂閱組合、折扣下殺最低65折起，從每日必備的咖啡、人氣早餐選擇的熱壓吐司與烘焙麵包，以及午、晚餐任君挑選的燴飯、粥品、丼飯、燉飯等各種中西式美味料理，到下午茶必喝必吃的現調茶飲、甜點蛋糕一應俱全，訂閱人數較去年同期成長近1倍，即日起更加碼將「家庭號飲品專區」加入訂閱制菜單，可分次領、也能與親友共享，滿足家庭客、上班族需求。

根據7-ELEVEN觀察，近年受到疫情與物價上漲影響，民眾消費結構改變，喜愛購買組合套餐、大包裝商品，折扣後單價更划算，除了住宅型商圈，不少上班族也會揪團購買家庭號鮮乳，配上咖啡或紅茶在辦公室自製風味拿鐵，或是購買優酪乳、豆漿後放在公司內多人共享，滿足每日補給需求，7-ELEVEN自去年於實體門市推出「家庭號飲品專區」，針對鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等6大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價，帶動相關類別業績成長2成。

7-ELEVEN「家庭號飲品專區」為擴大滿足需求，即日起至整合線上線下資源提供消費者更多元、輕鬆、划算的購買方案，即日起至6月30日線上集結8款人氣家庭號冷藏飲品首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務，同品項30天內訂閱5瓶優惠最低74折至89折、最高現省97元，可一次購買、分次取貨，也可揪親朋好友團購、一鍵使用全民共享服務即可共享到指定好友帳戶，想喝再就近領更方便。

7-ELEVEN「家庭號飲品專區」線下藉由逾6700家7-ELEVEN門市，推出多款指定家庭號冷藏飲品單件95折，5月2日前更依購買指定款包裝容量數再加贈OPEN POINT點數7或10點，換算平均73折至89折，全品項就近買、享折扣，挑戰量販價。

7-ELEVEN祭出抗漲訂閱制菜單，即日起至6月30日「家庭號飲品專區」包月買可享最低74折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出抗漲訂閱制菜單，即日起至6月30日「家庭號飲品專區」包月買可享最低74折起優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至6月30日加碼將「家庭號飲品專區」加入訂閱制菜單，可分次領、也能與親友共享。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」即日起至6月30日加碼將「家庭號飲品專區」加入訂閱制菜單，可分次領、也能與親友共享。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「家庭號飲品專區」即日起整合線上線下資源提供消費者更多元、輕鬆、划算的購買方案，6月30日前線上集結8款人氣家庭號冷藏飲品首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「家庭號飲品專區」即日起整合線上線下資源提供消費者更多元、輕鬆、划算的購買方案，6月30日前線上集結8款人氣家庭號冷藏飲品首度加入OPEN POINT App「行動隨時取」訂閱制服務。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 上班族 制服

延伸閱讀

這週六又要補班！他轉念發現「3月小確幸」 上班族嗨了：超棒

這週六又要補班！他轉念發現「3月小確幸」 上班族嗨了：超棒

中職／悍將轉播平台不變 官方Twitch頻道改訂閱制

中職／悍將轉播平台不變 官方Twitch頻道改訂閱制

相關新聞

迎200萬人次搭乘 舊山線鐵道自行車抽大獎

舊山線鐵道自行車創新國內旅憩型態，正式營運迄今即將迎來200萬搭乘人次紀錄，苗栗縣政府與業者今天辦行銷會，結合台日友好合...

限時3天！全家便利商店「週末家庭日」線上線下齊推大規格飲品優惠

對應現代人消費型態轉變，「快行動」、「懶商機」需求同步推升，全家便利商店2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」及...

7-ELEVEN「家庭號飲品專區」包月買可享最低74折起優惠

一日三餐包月訂購最划算！7-ELEVEN藉由OPEN POINT App「行動隨時取」祭出全新抗漲訂閱制菜單，超過20種...

IU、Hanni都愛用 經典「馬銜鍊」包再現1955義式傳奇

隨身、輕巧、經典、懷舊，已然是時尚產業的不敗趨勢。近日便有一枚輕巧小包同時為「國民妹妹」IU、NewJeans的Hann...

時尚義式咖啡機新選擇 伊萊克斯、Smeg讓你在家就像咖啡館

疫情雖然解封，但民眾在這段期間對精緻生活品質要求的提升，已經回不去了，根據Google 2022台灣智慧消費關鍵報告顯示...

加1元多1人！每人4500元飛日本 易飛網線上旅展明開搶

旅遊電商「易飛網」宣布，明天(25日)起將推出「春季線上旅展」，上午10點由「加1元多1人」7天限時搶購活動打頭陣，九州...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦