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大地酒店8周年祭感恩專案 住宿、泡湯、餐飲全優惠

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大地酒店使用在地食材打造大地永續餐桌一泊二食，從飲食中力行對環境友善。圖／大地酒店提供
大地酒店使用在地食材打造大地永續餐桌一泊二食，從飲食中力行對環境友善。圖／大地酒店提供

位於台北市北投區的大地酒店開幕滿8周年，即日起至5月底推出系列感恩活動，只要曾經入住過大地酒店，再次入住即可獲贈888元餐飲抵用金；溫泉泡湯也推出大眾風呂同行第二位半價，及雙人獨立湯屋加贈800元泡湯抵用券等優惠活動。餐飲方面，凡設籍在北投區及士林區，4月6日至30日皆可享88折優惠。

大地酒店表示，即日起至5月底推出「感謝有您」專案，透過簡訊及Line的方式傳送感謝函，「回娘家」旅客憑感謝函上折扣碼再次入住，即可額外獲贈888元餐飲抵用金；休閒泡湯周年慶也有大眾風呂同行第二位半價，使用雙人獨立湯屋贈送面額800元的大眾風呂抵用券乙張。另也集結館內奇岩一號、月兒彎彎、喜歡西餐廳等3家餐廳，提供設籍北投區及士林區旅客享88折優惠。

大地酒店董事總經理陳惠慈表示，大地酒店除了疫情期間持續公益關懷，更將今年訂定為「大地永續年」，希望專注於環境友善、食材永續、及對人文關懷有更多努力，年度計畫要完成「對友善地球的8件事」。第一季已陸續舉辦「公益捐血」、「守護丹鳳-淨山活動」、響應國際Earth Hour，每天提前30分鐘關閉大廳水晶燈及非必要用電。

另外，與國內電動車廠商gogoro合作「gogo Gaia!純電之旅」，提供電動車給旅客使用、餐飲方面已取得綠色餐廳及溯源三星認證、與住房專案結合推出「永續漫旅專案」，不提供一次性沐浴備品，轉而給予唐寧聯名下午茶，還有使用在地食材的大地永續餐桌一泊二食，從飲食中力行對環境友善。

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