加1元多1人！每人4500元飛日本 易飛網線上旅展明開搶

旅遊電商「易飛網」宣布，明天(25日)起將推出「春季線上旅展」，上午10點由「加1元多1人」7天限時搶購活動打頭陣，九州機票及團體行程兩人成行，即可以每人4500元的價格獲得「日本九州機票超值包」，另外，團體旅遊也能以每人10000元起的價格參加4日或5日九州團體旅遊，最快4月就能出發，報名至滿團為止。

易飛網「春季線上旅展」3月25日至4月17日展出，首波祭出「加1元多1人」搶購活動，「日本九州機票超值包」8999元，內有「台北-佐賀」來回機票、桃園機場捷運票券、日本上網SIM卡等，加1元便兩人成行，限定4月9日、4月27日、4月30日及5月4日出發。

另外，團體旅遊「漫遊日本九州4日」19999元、「漫遊日本九州5日」20999元，同樣加1元兩人成行，換算每人只要10000元起就能暢遊佐賀，限定4月9日、4月13日、4月16日及4月20日出發，3月25日上午10點於易飛網官網開搶。

易飛網董事長周昀生表示，九州佐賀為易飛網部署的重點城市之一，從台灣直飛只需2.5小時，由佐賀機場搭乘巴士或利木津計程車即可輕鬆前往市區，看準其位於北九州地區中心，北鄰福岡、西鄰長崎、南鄰熊本、東鄰大分，且鐵路交通相當便利。此外，台北至佐賀航線較台北至九州地區其他航線票價相對便宜，整體旅遊CP值高。

易飛網指出，「春季線上旅展」另有不需搶購、直接享優惠的佐賀行程，包括「One night in佐賀」機票+1晚住宿，指定出發日只要8888元，「尋找佐賀」機加酒系列自由行第二人則享2000元折扣優惠。