高雄再添Fine Dining！「方蒔」用法料獻上南國記憶

高雄的Fine Dining迅速崛起,精緻餐飲市場也越來越豐富。不僅有大集團所支持的米其林星廚進駐,也陸續有優秀的高雄子弟回鄉創業。曾在英國米其林星級餐廳The Greenhouse、Dinner by Heston Blumenthal、The Ledbury、澳洲頂級料理餐廳The Bathers' Pavilion、及台灣多家精緻法式料理餐廳歷練的主廚蔡中和,這次與同時也是前檯經理兼侍酒師的太太陳玉錡(Kiky)攜手創業,獨資打造「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳,即日起進入試營運。

「The Front House」衍自於外場front of house,中文名稱依英文發音取為「方蒔」。「一直以來,餐廳都將主廚視為主角,美味的料理是餐廳的基本,但若缺少外場服務人員的款待及互動,用餐體驗將是不完整的。」蔡中和表示:「『The Front House』為顧客創造更完整前場餐飲體驗,也改變前檯服務人員從業生態與意願,為台灣高端餐飲發展盡一份心力。」

春季菜單以蔡中和的成長記憶出發,展現南台灣特有風土滋味與不同時代飲食文化的蛻變。春季套餐2950元+10%起,共9道料理,另附精品茶或咖啡,及小茶點;侍酒師餐酒搭配5杯1650元+10%;僅供應晚餐時段。

前菜「海味春頌——生蠔/小黃瓜/奇異果/拇指檸檬」選用法國吉拉多(Gillardeau)生蠔2號,搭配清脆小黃瓜,堆疊奇異果與拇指檸檬不同層次的酸度與口感帶出生蠔甜韻。

「海島風情——生醃干貝/海膽/海令魚卵/高麗菜酸/優格/青蘋果」以主廚兒時記憶中的高麗菜酸為風味主軸,採祕魯式醃魚(Ceviche)手法,用高麗菜酸榨汁的發酵酸味,取代檸檬來醃漬北海道生食干貝,搭配爽脆青蘋果增加酸甜果香並修飾發酵味,再堆疊上日本馬糞海膽與煙燻海令魚卵,以細膩而優雅的手法,呈現島國風情。

「海港印象——龍蝦/楊桃/番茄/檳榔葉」是成長於高雄鹽埕區的蔡中和主廚,提取檳榔甜香、楊桃湯、與阿婆冰店番茄切盤的青春回憶,所獻上的菜品。龍蝦以蔬菜高湯汆燙後搭配加入蘭姆酒熬煮的楊桃醬,淋上楊桃湯後滴入荖葉與綠豆蔻提煉的檳榔葉風味油,炒過楊桃丁與新鮮楊桃果肉濃淡交織,風乾蕃茄吸取楊桃湯後帶有四果冰裡蜜餞的鹹酸甜味,恰與龍蝦的鮮美相映成趣。

主菜「乾式熟成美國極黑和牛菲力/春季蘆筍/巧克力黑蒜」選用美國極黑和牛菲力部位,經精密恆溫控濕熟成櫃自家乾式熟成5天,牛排先乾煎、再烘烤,佐屏東黑巧克力與雲林黑蒜製成之巧克力黑蒜醬及牛肉肉汁,吃起來帶有巧克力的香氣與些許煙燻氣息,搭配爽脆的春季蘆筍,醃漬紫花椰菜、薑黃珍珠洋蔥瓣,達到微妙平衡。

前甜點「田野沁涼——西瓜/薄荷/冰梅」將西瓜以4種型態呈現,分別是底部的西瓜冰梅凍、拌入新鮮薄荷葉的西瓜球、以冰梅及白葡萄醋醃漬西瓜皮以及西瓜雪酪,滋味妙不可言。

主甜點「芬芳馥郁——檸檬/薰衣草/枇杷」將酸香宜人的檸檬慕斯包覆優格慕斯內餡,並以底部薰衣草脆粒、法式杏仁海綿蛋糕(joconde)平衡酸度,搭配上薰衣草糖片與薰衣草凍,在餐盤上創作出出宛如繁花盛開的春日花園。

◎方蒔 the FRONT HOUSE

.地址:高雄市苓雅區憲政路132號

.電話:07-2231768