全家便利商店╳台酒推8道酒香鮮食新品！「花雕雞絲涼麵」清爽必嘗

無論中西式料理，以酒入菜已是一門顯學，全家便利商店自今年1月首度攜手台酒推出「OMAR威士忌巧克力塔」及「花雕雞湯麵」2款鮮食商品，上市兩周即銷售逾10萬份，平均每分鐘可賣出5個。挾前一波市場好評，全家便利商店再攜台酒強勢出擊，以5款經典明星酒品入料，推出「花雕豉汁豬煲仔飯」、「花雕雞絲涼麵」、「桂花油醋雞肉沙拉」、「紹興夯腸」、「蘭姆葡萄起酥三明治」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」、「白蘭地檸檬蛋糕」、「白蘭地蘭姆葡萄軟法」共8道酒香鮮食新品，囊括主食、沙拉、麵包、甜點等多元品類。

全家便利商店為滿足消費者喜歡嘗鮮、追求風味的特性，與台酒強強聯手端出8款酒香鮮食新品，運用其花雕、紹興、玉尊峰頂台灣威士忌、玉山白蘭地與玉泉桂花釀共5款明星酒品入料增添風味，多款商品均符合Clean Label潔淨標章認證，即日起陸續於全台4,100家全家便利商店店舖販售。

首推「花雕豉汁豬煲仔飯」，特製港式風味煲仔飯，以國產豬肉片與豆豉、花雕酒醃漬入味，搭配特調港式花雕醬，最後撒上焦香鍋巴打造多層次口感，售價89元；「花雕雞絲涼麵」以白細冷麵搭配清爽醬汁，淋上經典花雕酒料理酒包，清爽滋味令人難忘，售價75元，3月29日開賣；「桂花油醋雞肉沙拉」內附特調紅酒桂花釀油醋醬，以玉泉桂花釀入料搭配義式香料熬煮，尾韻帶有清雅桂花香，售價79元，3月29日開賣。

此外，「白蘭地蘭姆葡萄軟法」、「白蘭地葡萄餅乾三明治」與「白蘭地檸檬蛋糕」3款以玉山白蘭地入料的酒香烘焙甜點，帶有金香白葡萄的甘美香氣，造就甜而不膩的好滋味。使用蘭姆酒及玉尊台灣威士忌入餡的「蘭姆葡萄起酥三明治」，起酥片搭配酒漬葡萄乾，入口感受清爽酒香，售價45元，3月29日開賣。另有以香醇紹興醃漬入味的「紹興夯腸」，Q彈多汁越嚼越香，售價38元，即日起至4月4日享單支36元嘗鮮優惠價。

全家便利商店App「全+1商城」與電商平台「全家行動購」更強勢開賣台酒購物網人氣夯品「台酒雕嘴滷味」系列，包含辣味翅腿雙享、杏鮑菇、花生等3款商品，選用甕藏花雕酒入滷，即日起至4月11日全家便利商店App「全+1商城」與電商平台「全家行動購」單筆消費滿35元即享全館免運優惠（各溫層分開計算）！

全家便利商店App同步推出「一起微醺！台酒商品抽獎趣」，即日起至4月30日會員於實體店舖購買任一台酒商品（包含聯名鮮食、泡麵等逾60項商品），即可獲得抽獎券一張，有機會抽中價值24,900元的Dyson無線吸塵器、價值6,000元的台酒聯名行李箱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康