LINE Bank快點卡買必勝客5折 KKday滿千9折 普發6千入帳即可抽iPhone 14

3月底前LINE Bank快點卡刷卡筆筆消費享LINE POINTS 1%最後倒數，LINE Bank看準近期國內外旅遊熱潮，再推出限時優惠，指定日購買KKday日韓旅遊商品單筆消費滿千享9折優惠，購買必勝客指定餐點享超殺5折優惠，直接現省超過500元。

即日起至9月30日前，每週三持快點卡於KKday購買日韓旅遊商品單筆消費滿1,000元並輸入當月指定活動優惠碼，即享有9折優惠，最高折抵200元，活動期間最多折抵3次，須於結帳前輸入指定折扣碼方享優惠，若以快點卡付款，3月31日前再享快點卡基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。

另外，8月31日前，必勝客外帶2個9吋鬆厚比薩（限定410元以下口味）、1份BBQ烤雞、3條德國芝心腸、1瓶可樂（1.25L）或2杯黃金玉米濃湯（2選1），以街口支付或LINE Pay綁定快點卡付款，結帳時出示優惠圖片或輸入優惠代碼即享5折優惠，總價489元（原價1040元）現省超過500元，3月31日前同樣再享快點卡基本回饋筆筆LINE POINTS 1%無上限。