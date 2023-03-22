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栢麗廳打7折！政府發6千 晶華11間酒店聯手祭優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪晶泉丰旅推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6,000元，贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲。圖／晶華國際酒店集團提供
礁溪晶泉丰旅推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6,000元，贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲。圖／晶華國際酒店集團提供

普發現金6,000元今(22日)開放民眾上網登記，晶華國際酒店集團旗下台北晶華、晶英以及捷絲旅等3個品牌、11間酒店也聯手推出「政府發現金全民遊晶華」住宿餐飲專案，提出多款以6,000元為消費單位的出遊以及美食方案，加碼各式折扣優惠以及入住禮遇，邀請全民共享政府紅利。

位於台北市中山區的晶華酒店推出的專案，6,000元可入住14坪豪華客房乙晚、贈送入住當日栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客。餐飲優惠則是搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳、泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元、實售6,000元，等同直接打7折。

全台唯一座落在山林國家公園內的太魯閣晶英酒店，主打兩人成行、每人6,000元入住行館儷人客房的優惠專案。港都首選藝術精品酒店、且在國際獲獎無數的晶英國際行館也祭出兩人同行、每人6,000元可入住御質行驛一晚含雙人養生晨食，每房加贈2,000元UKAI餐廳餐飲抵用金。

位在台南市中心的台南晶英酒店開放6,000元入住海東家庭客房，除了贈送早餐，還有HAPPYHAIR專業洗髮+雙效奇肌Hair Spa體驗券一張或免費升等16坪小西門家庭套房兩中床好禮二選一，一位11歲以下兒童可以免費入住並享早餐。擁有北台灣唯一無邊際溫泉泳池的礁溪晶泉丰旅推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6,000元，贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲，12歲以下兒童1位不佔床免費入住含早餐。

全台捷絲旅共有6館參與此次集團推出的活動，包含捷絲旅台北三重館、台南館、高雄站前館、花蓮中正館等四館均有「買1晚送1晚」超值方案，連續入住三天兩夜每房每晚3,000元。台北林森館則是以「買2晚送1晚」的優惠吸客，住宿期間可享免費客房升等，每日亦加贈Just Café自助式早餐。主打親子同遊的宜蘭礁溪館則採「買房送餐」，每晚6,000元可入住溫泉家庭客房一晚，加贈2大2小翌日Just Café輕日式早餐和三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽，平日周一至四入住，還有機會升等12坪寬敞的「源日式家庭溫泉客房」。

台北晶華酒店推出平日一泊二食專案，6,000元可入住14坪豪華客房乙晚並享用栢麗廳下午茶和翌日早餐各兩客。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華酒店推出平日一泊二食專案，6,000元可入住14坪豪華客房乙晚並享用栢麗廳下午茶和翌日早餐各兩客。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台北三重館、台南館、高雄站前館、花蓮中正館等四館均推出「買1晚送1晚」超值方案，連續入住三天兩夜每房每晚只要3,000元。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台北三重館、台南館、高雄站前館、花蓮中正館等四館均推出「買1晚送1晚」超值方案，連續入住三天兩夜每房每晚只要3,000元。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華酒店同步推出餐飲優惠，6,000元可選購每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元，等同直接打7折。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華酒店同步推出餐飲優惠，6,000元可選購每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元，等同直接打7折。圖／晶華國際酒店集團提供
高雄晶英國際行館精心規劃了平日一泊一食住房專案，每晚12,000元可入住御質行驛一晚含雙人早餐，並加贈2,000元UKAI餐飲抵用金。圖／晶華國際酒店集團提供
高雄晶英國際行館精心規劃了平日一泊一食住房專案，每晚12,000元可入住御質行驛一晚含雙人早餐，並加贈2,000元UKAI餐飲抵用金。圖／晶華國際酒店集團提供

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