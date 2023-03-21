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買一晚送一晚！住「捷絲旅」送「晶英」暢遊府城超值省

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
專案所贈送的台南晶英海東客房擁有12坪舒適空間，旅客可任選一大床或兩小床房型，平日入住亦可享限量免費升等海東家庭房。圖／晶華國際酒店集團提供
專案所贈送的台南晶英海東客房擁有12坪舒適空間，旅客可任選一大床或兩小床房型，平日入住亦可享限量免費升等海東家庭房。圖／晶華國際酒店集團提供

捷絲旅台南館攜手台南晶英酒店推出「買一晚送一晚」超值住房專案，3月31日前開放官網訂房，入住捷絲旅台南館即送台南晶英酒店住宿券乙張，專案兩人成行、兩晚6,999元起，可連住兩晚或擇期分別入住，兩晚皆可享平日免費房型升等優惠，官網訂房加購高鐵車票再享7折起禮遇。

晶華國際酒店集團旗下於台南擁有兩家品牌飯店，捷絲旅台南館走風格潮旅路線，台南晶英酒店氣派奢華充滿儒學文風，「買一晚送一晚」住房專案，可讓旅人一次體驗兩家不同風格的飯店。

「買一晚送一晚」住房專案入住捷絲旅台南館鼓悅客房，平日享限量免費升等至鼓迎家庭客房，體驗網美最愛打卡的絕美泳池，也可步行至奇美博物館及十鼓仁糖文創園區，感受豐沛多元的藝文能量，翌日早晨在甫榮獲全台十大美味旅宿早餐殊榮的捷食藝餐廳，開啟放鬆度假休閒模式。專案搭配台南晶英酒店海東客房，平日也可享限量免費升等至海東家庭客房，台南晶英地理位置極佳，是市區觀光的住宿首選。兩飯店入住順序不限，住宿日期皆至6月30日止。

4月也將迎來兒童清明連假，捷絲旅台南館特別規劃孩童專屬活動「聽故事做童書，製作一頁立體書」，4月2日下午由資深剪紙創藝術家謝美鈴以五感學習方法引導，讓孩子從聽故事到獨自完成一本故事書，適合幼稚園大班至國小六年級的學童與爸媽共同參與製作，費用每人450元，開放線上報名線上訂房

綠意環繞的風格潮旅捷絲旅台南館。圖／晶華國際酒店集團提供
綠意環繞的風格潮旅捷絲旅台南館。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台南館的絕美戶外泳池是網美最愛的打卡熱點。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台南館的絕美戶外泳池是網美最愛的打卡熱點。圖／晶華國際酒店集團提供

台南 晶英酒店 住宿券

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