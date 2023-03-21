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福容大飯店福隆7周年 住指定房送6880元行李箱下殺47折

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供

清明連假將至，長達5天的假期，位東北角的福容大飯店福隆加強吸客，為慶祝7周年慶，自4月1日起到6月30日，推出「一起7旅行」住房專案，入住指定住房專案，就能獲得價值超過6880元的防爆新型拉鍊行李箱一個。

福隆福容每年夏季舉辦的福隆國際沙雕藝術季以及水上活動是東北角知名旅遊熱點，今年年初推出「福隆溫泉祭」推廣福隆湯屋小旅行，可享受福隆黃金沙灘和彩虹橋的美景。

福隆福容今天指出，今年度與國際精品品牌Deseno笛森諾合作，自4月1日起只要入住指定住房專案，就能獲得價值超過6880元的Deseno 尊爵魔力30吋防爆新型拉鍊行李箱-特仕版一個，周年慶價只要9999元起，相當下殺47折起；而飯店中餐廳福粵樓也從4月起推出全新豪華海陸新菜色，龍蝦麵澎湃上桌。

清明連假將屆，長達5天的假期，福容福隆加強促銷，希望爭取這一波住房，並推出多項旅遊行程，附近景點可前往舊草嶺隧道環狀線，適合全家大小一起挑戰全長20公里的自行車道，沿途可欣賞龜山島美景、品嘗卯澳漁港美味的小卷米粉。

福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供
福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供
福容福隆附近景點可前往舊草嶺隧道環狀線，適合全家大小一起挑戰全長20公里的自行車道。圖／福容大飯店福隆提供
福容福隆附近景點可前往舊草嶺隧道環狀線，適合全家大小一起挑戰全長20公里的自行車道。圖／福容大飯店福隆提供

福隆 周年慶

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