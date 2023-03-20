安妮亞來了！「SPY×FAMILY」動漫名景現身三井OUTLET

風靡大人小孩的日本現象級動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，其大型主題造景獨家現身三井OUTLET北中南三據點，肯定會讓熱愛該動漫的粉絲民眾興奮的喊出「わくわくWakuWaku」。

三井OUTLET北中南三據點除了春季推出浪漫花海之外，即日起至5/28還有《SPY×FAMILY間諜家家酒》春季主題造景，現場也有期間限量的商品展售區，預計接下來的兒童節連假，將創造一波來客話題。

三井OUTLET北中南《SPY×FAMILY間諜家家酒》各有不同主題造景。林口店以原作的「異國小鎮」為主題，古羅馬柱、拱門等元素呈現浪漫庭園場景，再以大波斯菊為主的花飾，為中央廣場添上春季色彩，現場也設置劇中經典的校車造景，以及暗藏諜報機密的弗朗基販售站，讓民眾感受浪漫與趣味的氛圍中。

台中港店聚焦原作的「間諜元素」，打造了神秘的線索洗相館，以及特務電影常見的路面電車等場景。民眾在拍照打卡時，也可擺出帥氣姿勢，跟著主角一起身歷其境，同時還有佛傑一家暢遊鬱金香花園的場景。

台南店更特別打造七大場景，包含有許願噴泉、異國花店、唯美晚宴廳，以及搭配互動式踩踏燈的雨天場景等，有如走進主角佛傑一家的冒險旅程，現場也放上許多原作中的名場面，加上粉嫩櫻花樹的襯托，就像踏入了安妮亞的春季學園日常。