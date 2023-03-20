有729種組合可能！與江振誠攜手創作RAW全新春季菜單

在料理的世界裡，「原創」有何存在的價值與意義？為了思索這個問題，不斷挑戰自我的國際名廚江振誠，在RAW全新春季菜單中以「原創（Originality）」為主題，希望透過料理的行為和過程，啟發人們在各個產業中發掘屬於自己獨特的思維和原創性。

國際名廚江振誠。圖／RAW提供。

為了實現這極為大膽的嘗試，RAW這次春季菜單總共集結了10道江振誠30年來在法國感官花園、新加坡 Restaurant Andre 和台北 RAW 三個時期的原創經典料理代表作；由江振誠將其中的料理元素拆解後，再由客人重新組合成完全不同的料理，因此每一位客人餐盤裡面的，都是由自己與江振誠攜手完成的獨一無二的創作。

雋刻著9種料理風格的菜單底座。圖／RAW提供。

由食客將代表9種食材元素的積木放上底座。圖／RAW提供。

在10道菜品中，只有一道「Memory 1997／經典黑松露鴨肝暖凍」，是客人無法參與創作的，這道菜將原原本本以江振誠的原創來呈現。這是江振誠於1997年時在法國感官花園餐廳所創作的第一道菜色，是僅只有使用松露和鴨肝兩種食材的料理；這道菜不但一舉奠定江振誠獨特的廚藝風格，也成為他個人經典代表菜品之一。

Memory 1997。圖／RAW提供。

除「Memory 1997」外，另外9道菜的最終風貌決定權，都交由食客來決定。RAW先在清水模版上雋刻上包括梅納反應、旨味…等在內的9種料理風格為底座，再提供9個木質積木，分別代表豆腐、蘆筍、魚子醬…等在內的9項食材，再與9道菜品來結合，因此總共得出9的三次方、729種組合可能。

海膽／花生／魷魚／_____________。圖／RAW提供。

_____________／梅納反應／蘆筍。圖／RAW提供。

棉花糖 ／山羊奶酪／_____________／魚子醬。圖／RAW提供。

在佐餐酒的搭配上，也聽由食客發落。RAW將酒單變成骰子，每一面分別代表「經典 （Classic）」、「獨特 （Unique）」、「傳統（ Tradition）」、「冒險 （Adventure）」、「永恆 （Timeless）」、「驚喜（ Surprise）」共6種風格，食客可以自行選擇下一道菜要搭配什麼風格的酒款，也可以用擲骰子的方式來決定。

RAW將酒單變成骰子，6個面向代表6種不同風格。圖／RAW提供。

決定好菜單後，RAW團隊會列印出一份寫著「Design by You」的菜單，成為自己與江振誠攜手完成的春季菜單創作，鼓勵人們去發現人生的一個新的可能性或新的方向， 甚至一個新的自我。

江振誠說：「我想為每一位客人料理出他們 『心中的那道菜』。」RAW全新春季菜單「原創（Originality）」每位5888元+10%，含10道菜與水資。

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