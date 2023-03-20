新光三越聯手藝術家Abei打造「Plant A Seed」空間展
新光三越每一季持續聯手潮流藝術家打造空間展，今年春天攜手跨界藝術家劉正堃（Abei Liu），以其創作MASK FAM中的Hua Hua為主角，並以全新形象首度在百貨亮相，帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展，即日起至5月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。
Abei創作的MASK FAM系列，第一個成員為2014年底發表戴著面具的Maskboy之外，Hua Hua為家族第二個成員，這次與新光三越合作推出藝術空間展，除了有Maskboy與Hua Hua合體呈現之外，Hua Hua也有了全新形象，Abei這次特別為新光三越創作全新作品，讓Hua Hua首度有三種姿態形象呈現。
相較之前MASK FAM大型裝置皆以充氣製作，這次Abei更首度挑戰新材質FRP（玻璃纖維強化塑膠）打造立體裝置，表面烤漆也首次以金屬感材質呈現，他說「我蠻開心新光三越給我蠻大的空間，可以試試看不同的材質呈現，讓金屬感的Hua Hua首度出現。」
Abei指出，當設計從從平面變成立體作品，在細節處理會需要更多思考，而FRP是一個更具雕塑感，對細節有更多著墨之處的材質。另外，特別選用會反射的金屬材質做表面的烤漆，因為在新光三越信義新天地這個場域中，這裡是一個很熱鬧、人流很豐富的場域，我想要它某種程度可以去反射與融入這個環境裡，與周圍產生互動關係。希望透過這次展覽，讓大眾感受到可愛的、溫暖的各種愉快的心情。
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