新光三越聯手藝術家Abei打造「Plant A Seed」空間展

新光三越每一季持續聯手潮流藝術家打造空間展,今年春天攜手跨界藝術家劉正堃(Abei Liu),以其創作MASK FAM中的Hua Hua為主角,並以全新形象首度在百貨亮相,帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展,即日起至5月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。

Abei創作的MASK FAM系列,第一個成員為2014年底發表戴著面具的Maskboy之外,Hua Hua為家族第二個成員,這次與新光三越合作推出藝術空間展,除了有Maskboy與Hua Hua合體呈現之外,Hua Hua也有了全新形象,Abei這次特別為新光三越創作全新作品,讓Hua Hua首度有三種姿態形象呈現。

相較之前MASK FAM大型裝置皆以充氣製作,這次Abei更首度挑戰新材質FRP(玻璃纖維強化塑膠)打造立體裝置,表面烤漆也首次以金屬感材質呈現,他說「我蠻開心新光三越給我蠻大的空間,可以試試看不同的材質呈現,讓金屬感的Hua Hua首度出現。」