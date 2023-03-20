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新光三越聯手藝術家Abei打造「Plant A Seed」空間展

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越今年春天攜手跨界藝術家劉正堃（Abei Liu），帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展。記者王聰賢／攝影、新光三越提供
新光三越今年春天攜手跨界藝術家劉正堃（Abei Liu），帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展。記者王聰賢／攝影、新光三越提供

新光三越每一季持續聯手潮流藝術家打造空間展，今年春天攜手跨界藝術家劉正堃（Abei Liu），以其創作MASK FAM中的Hua Hua為主角，並以全新形象首度在百貨亮相，帶來色彩繽紛又療癒的「Plant A Seed」城市花園空間展，即日起至5月31日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。

Abei創作的MASK FAM系列，第一個成員為2014年底發表戴著面具的Maskboy之外，Hua Hua為家族第二個成員，這次與新光三越合作推出藝術空間展，除了有Maskboy與Hua Hua合體呈現之外，Hua Hua也有了全新形象，Abei這次特別為新光三越創作全新作品，讓Hua Hua首度有三種姿態形象呈現。

相較之前MASK FAM大型裝置皆以充氣製作，這次Abei更首度挑戰新材質FRP（玻璃纖維強化塑膠）打造立體裝置，表面烤漆也首次以金屬感材質呈現，他說「我蠻開心新光三越給我蠻大的空間，可以試試看不同的材質呈現，讓金屬感的Hua Hua首度出現。」

Abei指出，當設計從從平面變成立體作品，在細節處理會需要更多思考，而FRP是一個更具雕塑感，對細節有更多著墨之處的材質。另外，特別選用會反射的金屬材質做表面的烤漆，因為在新光三越信義新天地這個場域中，這裡是一個很熱鬧、人流很豐富的場域，我想要它某種程度可以去反射與融入這個環境裡，與周圍產生互動關係。希望透過這次展覽，讓大眾感受到可愛的、溫暖的各種愉快的心情。

新光三越台北信義新天地A8展出作品「Hello World！My Friend. Maskboy with Hua Hua No.01」。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A8展出作品「Hello World！My Friend. Maskboy with Hua Hua No.01」。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A9展出作品「Team Hua Hua！」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9展出作品「Team Hua Hua！」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地展出作品「Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.03」。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地展出作品「Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.03」。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店展出作品「Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.02」。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店展出作品「Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.02」。圖／新光三越提供
新光三越攜手跨界藝術家劉正堃Abei Liu打造「Plant A Seed」城市花園空間展。記者王聰賢／攝影
新光三越攜手跨界藝術家劉正堃Abei Liu打造「Plant A Seed」城市花園空間展。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出作品「Let’s Grow Together！」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9、台中中港店展出作品「Let’s Grow Together！」。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A9展出作品「Team Hua Hua！」。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A9展出作品「Team Hua Hua！」。記者王聰賢／攝影

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